Ожесточенный накал боев в Парасковиевке: Суконкин о ситуации на севере Бахмута

Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" ведут тяжелые бои за населенный пункт Парасковиевка, расположенный на севере стратегически важного города Бахмут (ранее Артемовск) Об этом пишет военный эксперт и писатель Алексей Суконкин в своем Telegram-канале.

По его словам, противник не собирается отступать с занимаемых позиций. Наоборот, он регулярно подвозит подкрепления.

"Штурмовые отряды Вагнера дерутся в Парасковиевке, что в нескольких километрах севернее Бахмута. Сюда враг старается подтягивать последние резервы, стремясь удержать свои рубежи. Накал боев – самый ожесточенный. Каждый понимает простую истину – взятие этого населенного пункта будет в значительной степени способствовать ослаблению обороны данного направления, на острие которого находится город-крепость Бахмут", — пишет Суконкин.

По словам военного писателя, контроль на Парасковиевкой позволит отрезать ВСУ от ряда коммуникаций, ведущих к Бахмуту. Без подвоза боеприпасов и подкрепления противнику будет гораздо тяжелее держать оборону.

Ранее петербургский предприниматель Евгений Пригожин спрогнозировал, что Бахмут может быть взят силами ЧВК "Вагнер" в марте-апреле, при условии, что подразделение будет снабжено всеми необходимыми боеприпасами. Однако накануне стало известно, что артиллеристы "Оркестра" испытывают острую нехватку боекомплекта. Они записали обращение к Минобороны, призвав ведомство оказать им помощь и возобновить поставку снарядов.