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"Никакого расслабона": Пригожин спрогнозировал сроки проведения СВО

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Предприниматель Евгений Пригожин в беседе с руководителем проекта WarGonzo Семеном Пеговым высказался о сроках проведения спецоперации на Украине.

Отвечая на вопрос военкора, он отметил, что ситуация будет зависеть от планов России. Если потребуется дойти до Днепра, то СВО может растянуться «года на три», если речь идет об освобождении территорий ЛДНР — предстоит поработать 1,5-2 года, считает бизнесмен.

«Если нам нужно дойти до Ла-Манша, то тогда у меня есть свой идеальный план. Но в этом плане мы должны по-человечески, как с 41 по 45, закрыть все на ключ: никаких Турций, никаких Франций, никакого расслабона. Все одеваем нормальные рабочие костюмы и идем вкалывать как папа Карло. Повкалываем по-нормальному, тогда можем задать вопрос: где наш Ла-Манш?» — добавил он.

При этом, иронизирует Пригожин, никто не будет против, если РФ «поделится» Францией, Болгарией и Италией с украинцами:

«Они здесь с нами еще вместе настрадаются мама не горюй».

Ранее Евгений Пригожин прокомментировал появившиеся в информационно пространстве призывы к Киеву вывести войска из Бахмута в ДНР, где продолжают наступление отряды ЧВК «Вагнер».

Он публично обратился к главе Украины Владимиру Зеленскому, посоветовав «не проявлять трусость» и «бороться до конца». Предприниматель выразил мнение, что украинцы не простят своему лидеру сдачи города частной военной структуре, а также назвал битву за Бахмут главным событием спецоперации.

10 февраля 2023, 21:59
Евгений Пригожин: Фото: издание "Век"

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