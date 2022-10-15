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Спецоперация на Украине
Бойцы "ЧВК Вагнера" передали автомобильную технику в 126-ю гвардейскую бригаду

Бойцы "ЧВК Вагнера" передали автомобильную технику в 126-ю гвардейскую бригаду

Подразделения Минобороны РФ получили автомобильную технику от "ЧВК Вагнера". Как сообщает Telegram-канал GREY ZONE, "музыканты" передали четыре внедорожника 126-й гвардейской бригаде ВМФ РФ.
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Ранее бойцы бригады записали видеообращение, в котором, сославшись на недостаток техники, попросили помочь в обеспечении транспортом.

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Для нужд гвардейцев из 126-й бригады бойцы "ЧВК Вагнера" передали три пикапа и один внедорожник. Поставленная техника обеспечит мобильность военных, а также поможет выполнять задачи спецоперации.

На ситуацию, сложившуюся на передовой, обратили внимание читатели. В комментариях к видео пользователи отмечают, что бойцы сейчас выполняют критически важные задачи на фронте, и они должны быть обеспечены всем необходимым для этого, включая автомобильную технику.

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Скриншот: Телеграм
Автор: 15 октября 2022, 17:05 Источник: Regnum ✓ Надежный источник

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