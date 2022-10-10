"Одни из тех самых лучших в аду": Пригожин высказался о получивших тяжелые ранения бойцах "ЧВК Вагнера"

В сети появилось видео, на котором человек, похожий на бизнесмена Евгения Пригожина, разговаривает с потерявшими конечности мужчинами. Предприниматель подтвердил тот факт, что на видео он. Беседу он вел с героями "ЧВК Вагнера". Пригожин отметил их героизм и отметил, что лечение всех их он всегда берет на себя.



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