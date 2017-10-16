Полицейских на Елисейских Полях расстреляли в упор

Нападавший подъехал на машине к экипажу патрульной службы, вышел из автомобиля и начал стрелять в сотрудников полиции в центре Парижа. После этого он бросил свою машину и попытался скрыться, но в результате был ликвидирован.