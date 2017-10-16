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Пятница
10 февраля
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"Не можешь забыть бывшую": Муцениеце врезала Прилучному на потеху публике
18:40
Засветившую гениталии пенсионерку Яковлеву жестко отхлестали: Интердевочка
18:20
Поглумившегося над трагедией в Турции Галкина* раскатали в лепешку
18:00
Муж-пьяница, потеря малыша, тайный любовник: что случилось со звездой "Сватов" Артемьевой
17:40
"Не могу поверить": 48-летняя Алферова сделала заявление после новости о втором ребенке от Бероева
17:20
Хорошо сыграла роль: Использовавшую наивного Гарри ради выгоды Маркл вывели на чистую воду
17:00
“Где мои цветы?”: вышедшая замуж Кабаева вскрыла пороки знаменитого мужа
16:40
Теперь мама: счастливая Цымбалюк-Романовская после родов показала жадно сосущего грудь малыша
16:20
Повалил и облапал: на избитую экс-жену иноагента Смольянинова набросился чужой мужик
16:00
"Совет да любовь": скрывшая отношения с Лепсом Барановская показала свадебный наряд
15:40
"Положили в больницу": У исколотого Киркорова отнялась одна нога
15:20
Стоматолог: поцелуи способствуют здоровью зубов и десен
15:00
"Нужно гордиться": хоромы молодого певца поразили Тюльпанова
14:40
"У меня же работа": доведенная до слез Орлова готовится оставить малыша
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Не стало Елбасы: умер первый лидер Казахстана
14:00
На МКАД столкнулись 5 машин
13:40
"Погибает": Врач вынес приговор пораженному трупным ядом Костомарову
13:20
"Сейчас не могу": спрятавшийся от всех муж Чуриковой впервые вышел на связь
13:00
"Дал согласие": Потерявший ноги Костомаров с почерневшими руками готовится к новой ампутации
12:40
"Оля, как же так?": Россияне рыдают после внезапного ухода разбитой разводом Рапунцель из "Дома-2"
12:20
Мужчина и дочь: наследница Успенской показала семью после заявления о беременности
12:20
Потеря веса и сонливость: звезда "Ворониных" озвучила пугающие подробности состояния
12:00
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"Ей нужно лечить все": Истекшую кровью Волочкову экстренно отправили в больницу
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"Сладкая нега": изогнувшаяся Андреева подставила голое тело под камеру
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Как принимать квартиру в новостройке: объяснил эксперт
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"Мегера": Лазарев ответил на видео скандалящей Кудрявцевой
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Постоянная прописка: что важно знать
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Терроризм
Террорист на Манхэттене давил пешеходов грузовиком
Число жертв наезда грузовика на людей в Нью-Йорке превысило семь человек. Еще 15 ранены.
Пытавшийся взорвать школу Гриб остался за решеткой
ФСБ раскрыла планы украинского националиста взорвать школу в Сочи. Злоумышленник собирался совершить теракт во время выпускных торжеств.
Россиянам пообещали теракты на ЧМ-2018
Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" пригрозила терактами во время проведения чемпионата мира (ЧМ) по футболу-2018, который пройдет в нашей стране. Террористы выпустили пропагандистский плакат.
Белая Вдова учила 12-летнего сына отрезать головы
Выяснились новые подробности о жизни Белой Вдовы, члена запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Женщина учила своего маленького сына убивать.
Спящая ячейка "ИГ" готовила взрывы в Москве
В Москве задержали членов запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". У них нашли несколько самодельных взрывных устройств.
Опубликовано видео задержания террористов "ИГ" в Москве
Федеральная служба безопасности России опубликовала видеоотчет о задержании группы террористов, готовивших серию взрывов в людных местах Москвы. В ролике, кроме спецоперации, демонстрируется само взрывчатое вещество.
В центре Брюсселя нейтрализован мужчина в "поясе смертника"
В районе центрального вокзала военнослужащий выстрелил мужчину, на котором, предположительно, был "пояс смертника". По некоторым данным, потенциальный террорист вел стрельбу по патрульным.
Полицейских на Елисейских Полях расстреляли в упор
Нападавший подъехал на машине к экипажу патрульной службы, вышел из автомобиля и начал стрелять в сотрудников полиции в центре Парижа. После этого он бросил свою машину и попытался скрыться, но в результате был ликвидирован.
В центре Парижа произошла вторая перестрелка
Еще одна перестрелка произошла в центре Парижа в районе Елисейских Полей. Информации о новых пострадавших и жертвах пока нет.
Из Турции в Россию перебросили 16 смертниц
Террористы, называющие себя боевиками "Кядж Аль-Биру", прошли специальную подготовку на территории Турции. В конце февраля 16 смертниц выехали из страны, намереваясь через Европу попасть в Россию.
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