Белая Вдова учила 12-летнего сына отрезать головы

Выяснились новые подробности о жизни Белой Вдовы, члена запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Женщина учила своего маленького сына убивать.

Британская террористка Салли Джонс, известная больше как Белая Вдова, отправилась в Сирию вместе с сыном Джоджо в 2013 году и примкнула к террористической группировке "Исламское государство", передает The Sun. На тот момент мальчику было всего девять лет.

Боевики дали ему исламское имя Хамза Хуссейн. В рядах террористов Салли начала обучать сына "искусству насилия", выбрав в качестве "тренировочного материала" коз.

В возрасте 12 лет Джоджо вовсю отрубал животным головы. Кроме того, подросток умел стрелять из ружья, собирать винтовки и бросать ручные гранаты.

Как отмечает издание, мальчик отличался сильным характером и жестокостью. В августе 2016 года в Сети было опубликовано шокирующее видео, на котором Джоджо перед камерой казнил пленника, выстрелив ему в голову.

Напомним, 50-летняя Белая Вдова и ее сын были уничтожены в Сирии в результате авиаудара американского беспилотника в июне этого года. Как выяснилось, террористка была рекрутером в "ИГ", вербуя в ряды боевиков других девушек. Также известно, что Салли планировала организацию терактов по всей Британии.