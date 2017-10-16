Белая Вдова учила 12-летнего сына отрезать головы
Британская террористка Салли Джонс, известная больше как Белая Вдова, отправилась в Сирию вместе с сыном Джоджо в 2013 году и примкнула к террористической группировке "Исламское государство", передает The Sun. На тот момент мальчику было всего девять лет.
Боевики дали ему исламское имя Хамза Хуссейн. В рядах террористов Салли начала обучать сына "искусству насилия", выбрав в качестве "тренировочного материала" коз.
В возрасте 12 лет Джоджо вовсю отрубал животным головы. Кроме того, подросток умел стрелять из ружья, собирать винтовки и бросать ручные гранаты.
Как отмечает издание, мальчик отличался сильным характером и жестокостью. В августе 2016 года в Сети было опубликовано шокирующее видео, на котором Джоджо перед камерой казнил пленника, выстрелив ему в голову.
Напомним, 50-летняя Белая Вдова и ее сын были уничтожены в Сирии в результате авиаудара американского беспилотника в июне этого года. Как выяснилось, террористка была рекрутером в "ИГ", вербуя в ряды боевиков других девушек. Также известно, что Салли планировала организацию терактов по всей Британии.
Наставники полностью сформировали свои команды
Певица, ведущая и актриса поделилась снимком на своей странице в Instagram
Артистка продолжает развеивать слухи, появляющиеся из-за умелого фотомонтажа
Вдове потребовалась медицинская помощь