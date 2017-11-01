Террорист на Манхэттене давил пешеходов грузовиком

Число жертв наезда грузовика на людей в Нью-Йорке превысило семь человек. Еще 15 ранены.

По данным полицейского управления, грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхеттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов и прохожих.

Наезд был совершен неподалеку от небоскреба One World Trade Center. Он построен неподалеку от места, где находились башни-близнецы, разрушенные в результате терактов 11 сентября 2001 года.



Грузовик также задел другой автомобиль, после чего водитель вышел на улицу и открыл огонь. Преступник был вооружен пистолетом, сообщает телеканал MSNBC.

В результате инцидента погибли восемь человек, еще 15 пострадали. Очевидцы произошедшего утверждают, что во время стрельбы мужчина, похожий на выходца с Ближнего Востока, кричал "Аллаху Акбар!".

Власти признали произошедшее терактом. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо отметил, что преступником оказался террорист-одиночка. Он был ранен полицейскими, задержан и находится в больнице.