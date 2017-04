Полицейских на Елисейских Полях расстреляли в упор

Официальный представитель МВД Франции Пьер-Анри Бранде заявил, что устроивший стрельбу в центре Парижа мужчина вел прицельный огонь по полицейским. В эфире телеканала BFM TV он также отметил, что в настоящее время рано выдвигать какие-либо версии произошедшего. "Но, по предварительным данным, именно полицейские были мишенью преступников", – заявил Бранде.

В свою очередь, президент Франции Франсуа Олланд назвал стрельбу в Париже терактом. А спустя 15 минут боевики "ИГ" (организация, запрещенная на территории России) взяли на себя ответственность за стрельбу на Елисейских Полях. В заявлении террористов говорится, что нападавшего зовут Абу Юсуф, он из Бельгии и является боевиком "ИГ".

BREAKING; Video of shooting at #ChampsÉlysées in #Paris , reports of new shots fired, 2 dead. pic.twitter.com/m1sX0dHzgO

Известно, что один из злоумышленников мог скрыться. В настоящее время взрывотехники проводят проверку автомобиля, на котором передвигались преступники, сообщает МВД Франции. Один из нападавших объявлен в розыск. По некоторым данным, он прибыл во Францию из Бельгии поездом. Преступник якобы был известен правоохранительным органам.

Thoughts and prayers with everyone in #Paris tonight. #ChampsElysees One police officer killed in a shooting in Paris. #prayforparis pic.twitter.com/awB1bOkiO9