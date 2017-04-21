Полицейских на Елисейских Полях расстреляли в упор

Нападавший подъехал на машине к экипажу патрульной службы, вышел из автомобиля и начал стрелять в сотрудников полиции в центре Парижа. После этого он бросил свою машину и попытался скрыться, но в результате был ликвидирован.

Официальный представитель МВД Франции Пьер-Анри Бранде заявил, что устроивший стрельбу в центре Парижа мужчина вел прицельный огонь по полицейским. В эфире телеканала BFM TV он также отметил, что в настоящее время рано выдвигать какие-либо версии произошедшего. "Но, по предварительным данным, именно полицейские были мишенью преступников", – заявил Бранде.





В свою очередь, президент Франции Франсуа Олланд назвал стрельбу в Париже терактом. А спустя 15 минут боевики "ИГ" (организация, запрещенная на территории России) взяли на себя ответственность за стрельбу на Елисейских Полях. В заявлении террористов говорится, что нападавшего зовут Абу Юсуф, он из Бельгии и является боевиком "ИГ".

Известно, что один из злоумышленников мог скрыться. В настоящее время взрывотехники проводят проверку автомобиля, на котором передвигались преступники, сообщает МВД Франции. Один из нападавших объявлен в розыск. По некоторым данным, он прибыл во Францию из Бельгии поездом. Преступник якобы был известен правоохранительным органам.

Он фигурировал в базе данных экстремистов как представлявший угрозу государственной безопасности Франции. Стражи порядка проводят обыски в его квартире.

Большая зона вокруг Елисейских Полей перекрыта. На место происшествия прибыли более 30 автобусов с бойцами спецподразделений полиции, в том числе подразделения RAID по борьбе с терроризмом. В небе бражируют вертолеты.

