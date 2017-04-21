Полицейских на Елисейских Полях расстреляли в упор

Официальный представитель МВД Франции Пьер-Анри Бранде заявил, что устроивший стрельбу в центре Парижа мужчина вел прицельный огонь по полицейским. В эфире телеканала BFM TV он также отметил, что в настоящее время рано выдвигать какие-либо версии произошедшего. "Но, по предварительным данным, именно полицейские были мишенью преступников", – заявил Бранде.
В свою очередь, президент Франции Франсуа Олланд назвал стрельбу в Париже терактом. А спустя 15 минут боевики "ИГ" (организация, запрещенная на территории России) взяли на себя ответственность за стрельбу на Елисейских Полях. В заявлении террористов говорится, что нападавшего зовут Абу Юсуф, он из Бельгии и является боевиком "ИГ".
BREAKING; Video of shooting at #ChampsÉlysées in #Paris, reports of new shots fired, 2 dead. pic.twitter.com/m1sX0dHzgO– Breaking News (@BreakingNLive) 20 апреля 2017 г.
Известно, что один из злоумышленников мог скрыться. В настоящее время взрывотехники проводят проверку автомобиля, на котором передвигались преступники, сообщает МВД Франции. Один из нападавших объявлен в розыск. По некоторым данным, он прибыл во Францию из Бельгии поездом. Преступник якобы был известен правоохранительным органам.
Thoughts and prayers with everyone in #Paris tonight. #ChampsElysees One police officer killed in a shooting in Paris. #prayforparis pic.twitter.com/awB1bOkiO9– Augustine Almazi (@dailynewslife1) 20 апреля 2017 г.
Он фигурировал в базе данных экстремистов как представлявший угрозу государственной безопасности Франции. Стражи порядка проводят обыски в его квартире.
Большая
зона вокруг Елисейских Полей перекрыта. На место происшествия прибыли
более 30 автобусов с бойцами спецподразделений полиции, в том числе
подразделения RAID по борьбе с терроризмом. В небе бражируют вертолеты.
В Москве состоялась церемония вручения театральной награды "Золотая маска"
Откровенное фото экстравагантной актрисы ошеломило фанатов
Офицер не допустил прорыва террористов в жилой городок
По словам Рустама, Ксения обижала слабых