Продлен арест пытавшемуся взорвать школу в Сочи украинцу Грибу

ФСБ раскрыла планы украинского националиста взорвать школу в Сочи. Злоумышленник собирался совершить теракт во время выпускных торжеств.

Суд в Краснодаре продлил арест 19-летнему украинцу Павлу Грибу. По версии следствия, молодой человек планировал устроить взрыв в одной из школ Сочи.

Гриб был задержан сотрудниками ФСБ еще 25 августа в Смоленской области после объявления его во всероссийский розыск. Установлено, что он предложил своей знакомой из Краснодарского края взорвать самодельную бомбу на выпускной линейке в средней школе №26 города Сочи, сообщает "Коммерсант".

Следствие доказало в суде общественную опасность подозреваемого в случае его освобождения. В результате Павлу Грибу продлили пребывание в СИЗО до 4 января 2018 года.

Как писали Dni.Ru, 31 августа в московском регионе были задержаны двое выходцев из Центральной Азии, готовившие теракты на 1 сентября. Один из них планировал нападения с холодным оружием, другой хотел устроить самоподрыв.

Напомним, 14 августа в ФСБ сообщили о задержании членов террористической группы, которая планировала устроить взрывы на столичном транспорте и в торговых центрах. По этому делу были арестованы трое граждан Таджикистана. Серию терактов планировалось совершить с использованием смертников и мощных бомб. Также в рамках спецоперации в Подмосковье была обнаружена лаборатория по производству взрывчатки и самодельных бомб.