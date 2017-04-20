В центре Парижа произошла вторая перестрелка

Еще одна перестрелка произошла в центре Парижа в районе Елисейских Полей. Информации о новых пострадавших и жертвах пока нет.

Чуть ранее в одном из самых излюбленных среди туристов мест в Париже – Елисейских Полях – произошла первая перестрелка. В результате инцидента погибли два полицейских, сообщает Sky News.

Также пострадал случайных прохожий, передает французский телеканал BFMTV. Нападавший ликвидирован.



Видео с места событий в Париже pic.twitter.com/uDPkrYrFS7 — Бадри ���� (@badrimg) 20 апреля 2017 г.

Согласно сообщениям очевидцев, он был не один, а стрельба могла вестись из автомата Калашникова. Полиция ведет поиски сообщника стрелка. По некоторым данным, устроившие стрельбу на Елисейских Полях, могли приехать в Париж из Бельгии, а преступник, напавший на полицейских, был известен правоохранительным органам. Он фигурировал в базе данных экстремистов как представлявший угрозу государственной безопасности Франции.

🔴 ATTENTAT SUR LES CHAMPS

URGENT LA POLICE RECHERCHE#YoussoufElOsri est arrivé depuis la Belgique avec le Thalys pic.twitter.com/veYLA9RuaQ – Jean-Paul Louis Ney (@jpney) 20 апреля 2017 г.

Большая зона вокруг Елисейских Полей перекрыта. Полиция начала крупную операцию, чтобы вернуть себе контроль над ситуацией в центре французской столицы. Над городом летает вертолет. Закрыты три станции метро неподалеку от места, где произошла стрельба.

На всем протяжении Елисейских Полей ведется эвакуация. "Эвакуация проводится на всем протяжении Елисейских Полей – от Триумфальной арки до площади Согласия", – заявил представитель парижской полиции. Стражи порядка просят людей поскорее проходить в сторону площади Согласия, все время оставаясь на свету.

Версия теракта уже рассматривается как основная. Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Италии Паоло Джентилони выразил соболезнования после стрельбы.



MORE: Paris police officer killed when car stopped at red light by attacker driving by: police union. Live video: https://t.co/UEzpVYober pic.twitter.com/chUivPv386 — Reuters Top News (@Reuters) 20 апреля 2017 г.

Известно, что глава МВД Франции прибыл в резиденцию Франсуа Олланда в связи со стрельбой на Елисейских Полях. Олланд и премьер-министр Бернар Казнев проводят экстренное совещание.

Инцидент произошел за три дня до выборов главы государства. Кандидат в президенты страны Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 2 отметил: "Эта угроза терактов будет частью повседневной жизни французов в ближайшие годы".

Ce soir, je veux témoigner toute ma solidarité à l’égard de nos forces de l’ordre. pic.twitter.com/aUiBacywpW – Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 20 апреля 2017 г.

В свою очередь, Марин Ле Пен выразила слова поддержки правоохранительным органам в связи с нападением на полицейских: "Мои эмоции и солидарность с силами правопорядка, которые снова оказались мишенью", – написала политик в Twitter.

Émotion et solidarité pour nos forces de l'ordre, à nouveau prises pour cible. MLP – Marine Le Pen (@MLP_officiel) 20 апреля 2017 г.

Франсуа Фийон отметил необходимость "отдать должное силам правопорядка, которые жертвуют своими жизнями, чтобы защитить наши".



Hommage aux forces de l'ordre qui donnent leur vie pour protéger les nôtres. #ChampsElysees – François Fillon (@FrancoisFillon) 20 апреля 2017 г.



