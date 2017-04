В центре Парижа произошла вторая перестрелка

Чуть ранее в одном из самых излюбленных среди туристов мест в Париже – Елисейских Полях – произошла первая перестрелка. В результате инцидента погибли два полицейских, сообщает Sky News.

Также пострадал случайных прохожий, передает французский телеканал BFMTV. Нападавший ликвидирован.



Согласно сообщениям очевидцев, он был не один, а стрельба могла вестись из автомата Калашникова. Полиция ведет поиски сообщника стрелка. По некоторым данным, устроившие стрельбу на Елисейских Полях, могли приехать в Париж из Бельгии, а преступник, напавший на полицейских, был известен правоохранительным органам. Он фигурировал в базе данных экстремистов как представлявший угрозу государственной безопасности Франции.

Большая зона вокруг Елисейских Полей перекрыта. Полиция начала крупную операцию, чтобы вернуть себе контроль над ситуацией в центре французской столицы. Над городом летает вертолет. Закрыты три станции метро неподалеку от места, где произошла стрельба.

На всем протяжении Елисейских Полей ведется эвакуация. "Эвакуация проводится на всем протяжении Елисейских Полей – от Триумфальной арки до площади Согласия", – заявил представитель парижской полиции. Стражи порядка просят людей поскорее проходить в сторону площади Согласия, все время оставаясь на свету.

Donald Trump reacts to terror attack in #Paris "What can u say? It just never ends" #ThursdayThoughts #ChampsElysees pic.twitter.com/Igw6HTQ63G