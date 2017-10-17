Россиянам пообещали теракты на ЧМ-2018

Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" пригрозила терактами во время проведения чемпионата мира (ЧМ) по футболу-2018, который пройдет в нашей стране. Террористы выпустили пропагандистский плакат.

На нем изображен боевик на стадионе. В его руках – автомат, а также стилизованная бомба. Кроме того, в коллаж вписан официальный символ проведения ЧМ. Под картинкой размещена надпись "Ждите нас" на русском языке, передает The Daily Mail. Фон плаката выполнен в кроваво-красном цвете.

Напомним, 8 ноября 2016 года СМИ сообщали о том, что из-за угрозы теракта на стадионе "Лоро Боричи" в Шкодере (Албания) отборочная игра ЧМ-2018 между сборными этой страны и Израиля была перенесена в другой город. По наводке израильских коллег албанские спецслужбы арестовали четырех человек, подозреваемых в подготовке нападения.

Чемпионат мира по футболу 2018 года будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Финал состоится на стадионе "Лужники" в Москве.

Как писали Dni.Ru, террористы планировали совершить теракт на концерте звезды эстрады Филиппа Киркорова в Махачкале 6 июля. Боевики хотели напасть на певца и гостей шоу с помощью трех самодельных взрывных устройств.

К счастью, осуществить задуманное террористам не удалось. Наемников задержали 14 октября в Москве и Махачкале. Известно, что все они являются уроженцами Дагестана и до вступления в преступную группировку работали на стройке.