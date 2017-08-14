Опубликовано видео задержания террористов "ИГ" в Москве

Федеральная служба безопасности России опубликовала видеоотчет о задержании группы террористов, готовивших серию взрывов в людных местах Москвы. В ролике, кроме спецоперации, демонстрируется само взрывчатое вещество.

В Подмосковье обнаружили лабораторию по производству взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств. Силовики успешно обезвредили и ее, и боевиков, которые готовили серию терактов в местах массового скопления людей в Москве. Ведомство опубликовало видео задержания террористов.

Они оказались связаны с находящимися в Сирии главарями запрещенной в России организации "ИГ". Подготовку взрывов в Москве курировал лично руководитель школы подрывников этой группировки некто Ширинджонов, числящийся в международном розыске. Под его началом были два смертника. Под удар террористов должны были попасть крупные рынки, торговые центры и места массового скопления пассажиров на столичном транспорте.





"Чем больше "ИГИЛ" будет терпеть поражений на поле боя, тем больше будет проблем (с противодействием террористам) в наших странах (исхода боевиков), в том числе в России", – заявил РИА Новости президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

Как сообщали ранее Dni.Ru, сотрудники ФСБ задержали в Москве группу приверженцев запрещенной в России группировки "ИГ". Боевики планировали устроить взрывы в местах массового скопления людей, "в том числе на объектах транспорта и крупных торговых площадках Москвы, с использованием террористов-смертников и взрывных устройств большой мощности", – рассказали в пресс-службе ФСБ России.



Силовики задержали двух смертников, а также "эмиссара" группировки и специалиста по изготовлению взрывных устройств. В состав экстремистской организации входили трое выходцев из государств Центрально-Азиатского региона и гражданин России.