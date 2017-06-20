В центре Брюсселя нейтрализован мужчина в "поясе смертника"

В районе центрального вокзала военнослужащий выстрелил мужчину, на котором, предположительно, был "пояс смертника". По некоторым данным, потенциальный террорист вел стрельбу по патрульным.

Как сообщает Daily Mail, незадолго до новостей о нейтрализации мужчины в районе вокзала был слышен взрыв. The Sun пишет, что вокзал и прилегающая к нему территория эвакуированы.

#BREAKING: Brussels train station evacuated amid reports of an 'explosion' pic.twitter.com/FZkJ4vZJnI – Amichai Stein (@AmichaiStein1) 20 июня 2017 г.

В Национальной железнодорожной компании Бельгии заявили о прекращении движения поездов на месте происшествия. В свою очередь, представители правоохранительных органов заявили, что ситуация на вокзале находиться под контролем. В связи с инцидентом вокруг вокзала установлен периметр безопасности, пишет La Libre Belgique.

בלגיה: המשטרה ניטרלה מחבל שלבש חגורת נפץ בתחנה המרכזית בריסל; המחבל צעק 'אללה אכבר' לפני הפיצוץ וע"פ דיווח ירה לעבר השוטרים pic.twitter.com/6eLPIN9VQY – Amichai Stein (@AmichaiStein1) 20 июня 2017 г.



