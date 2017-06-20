В центре Брюсселя нейтрализован мужчина в "поясе смертника"

Как сообщает Daily Mail, незадолго до новостей о нейтрализации мужчины в районе вокзала был слышен взрыв. The Sun пишет, что вокзал и прилегающая к нему территория эвакуированы.
#BREAKING: Brussels train station evacuated amid reports of an 'explosion' pic.twitter.com/FZkJ4vZJnI– Amichai Stein (@AmichaiStein1) 20 июня 2017 г.
В Национальной железнодорожной компании Бельгии заявили о прекращении движения поездов на месте происшествия. В свою очередь, представители правоохранительных органов заявили, что ситуация на вокзале находиться под контролем. В связи с инцидентом вокруг вокзала установлен периметр безопасности, пишет La Libre Belgique.
בלגיה: המשטרה ניטרלה מחבל שלבש חגורת נפץ בתחנה המרכזית בריסל; המחבל צעק 'אללה אכבר' לפני הפיצוץ וע"פ דיווח ירה לעבר השוטרים pic.twitter.com/6eLPIN9VQY– Amichai Stein (@AmichaiStein1) 20 июня 2017 г.
Кто позаботится о прикованной к инвалидному креслу 49-летней наследнице актера
Актрисе льстит внимание юных ухажеров
Известная в Европе модель объяснила причину болезненной худобы
Прославленная фигуристка подозрительно располнела