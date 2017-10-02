Спящая ячейка "ИГ" готовила взрывы в Москве

В Москве задержали членов запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". У них нашли несколько самодельных взрывных устройств.

ФСБ арестовала боевиков организации "Исламское государство". Злоумышленники планировали устроить взрывы в людных местах. "Федеральной службой безопасности в результате проведенных 30 сентября 2017 года оперативно-разыскных мероприятий на территории Московского региона пресечена противоправная деятельность глубоко законспирированной ячейки международной террористической организации "Исламское государство", – сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По словам представителей ведомства, боевики планировали совершить теракты в местах массового скопления людей и на объектах транспортной инфраструктуры Москвы. Ячейка задержана целиком. В местах проживания исламистов оперативникам удалось обнаружить два готовых к применению взрывных устройства большой мощности. Кроме того, у злоумышленников нашли два пистолета Макарова, гранаты и средства связи.

В деятельности группы принимали участие граждане России из Северо-Кавказского региона. Их целью было создание "всемирного исламского халифата" путем насильственного объединения всех мусульман, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

В отношении задержанных будет возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконное изготовление взрывчатых веществ" и "Организация деятельности террористической организации и участие в ней". В интересах следствия личные данные боевиков не разглашаются.

Напомним, в августе этого года в Подмосковье были задержаны четверо предполагаемых членов ячейки, готовивших взрывы в столице. Смертники собирались атаковать торговые центры и объекты транспорта. ФСБ удалось установить, что группа граждан Таджикистана выполняла приказы, поступавшие из Сирии. В доме, где боевики готовили теракты, нашли гранаты, автоматы и патроны. На кухне находилась целая химическая лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ. Сейчас задержанных судят.