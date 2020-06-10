Володин: Поправки к Конституции укрепят механизм парламентского контроля

Поправки к Конституции в случае одобрения их на общероссийском голосовании позволят вывести парламентский контроль на новый уровень, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, декларативные нормы наполнятся реальным содержанием.



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