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Политика
Володин: Поправки к Конституции укрепят механизм парламентского контроля

Володин: Поправки к Конституции укрепят механизм парламентского контроля

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Поправки к Конституции в случае одобрения их на общероссийском голосовании позволят вывести парламентский контроль на новый уровень, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, декларативные нормы наполнятся реальным содержанием.
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Единственная возможность для диалога с обществом у министра – через депутатов, сказал Вячеслав Володин в ходе правительственного часа с главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

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"Если граждане поддержат, то у нас многие вопросы будут решаться по-другому. Наполнятся те нормы, которые до этого были декларативными", – сказал спикер Госдумы.

Он призвал коллег-парламентариев выходить на новый уровень работы и диалога, нести ответственность в том числе за работу министра. Благодаря поправкам к Конституции парламентский контроль приобретет другое значение и роль, указал Володин.

Помимо прочего, поправки к Конституции дают нижней палате парламента дополнительные полномочия. Депутаты будут участвовать в обсуждении кандидатур на должности министров.

Напомним, что президент России Владимир Путин своим указом назначил голосование по поправкам к Конституции на 1 июля. Однако граждане смогут выразить свою позицию в течение семи дней.

Автор: 10 июня 2020, 16:00 Источник: Официальный сайт Госдумы

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