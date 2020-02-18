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Политика

Иностранцы пришли в ужас от слов Путина

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент России Владимир Путин привел иностранных журналистов, политиков и экспертов в ужас. Для этого российскому лидеру всего лишь потребовалось показать им мастер-класс по внесению изменений в Конституцию страны с учетом культурных и исторических особенностей народа, а также с опорой на чаяния людей.
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Писатель Дмитрий Петровский подметил, что журналисты из разных стран обратили внимание на разные аспекты в речи Владимира Путина о грядущих изменениях в Конституции страны. Английский таблоид Daily Mail сообщил своей аудитории о том, что браком в России будет признаваться только союз мужчины и женщины, а о замене слов "мама" и "папа" на "родитель один" и "родитель два" не может идти и речи.

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Заметка выдержана в информационном стиле, но, как отметил литератор, она приводит в ужас. Читателям издания, уверен он, такой подход понравится. Эти люди проголосовали за выход Великобритании из состава Евросоюза, они же регулярно признаются в негативном отношении к однополым бракам и другим веяниям нового времени.

Тему сохранения семьи на первые полосы вынесли и французские СМИ. Размывать привычные роли начали еще в 2013 году. Примечательно, что тогда государство сотрясали многомиллионные акции протеста, однако Париж к мнению граждан не прислушался. Теперь у французов перед глазами есть пример страны, руководство которой стремится защищать привычный уклад жизни, а не ломать его через колено.

Внимание немцев привлекла идея закрепить в Конституции минимальную оплату труда. В Германии, где огромные финансовые ресурсы тратятся на поддержку неработающего или малообеспеченного населения, Путина решили обвинить в том, что он якобы пытается подкупить избирателей. "Кажется, у психологов это называется переносом – когда свои проблемы переносятся на другого", – на страницах Life отметил Петровский.

Он напомнил, что это Берлин активно занимался подкупом избирателей, пока этот способ получать поддержку населения не перестал работать. Позже немецкие власти провели целую кампанию по завозу лояльного электората из-за рубежа. Беда в том, что, даже голосуя за "правильных" кандидатов, эти люди не хотят интегрироваться в страну и остаются чуждыми ей с культурной точки зрения. "Русские показывают, что можно иначе", – подчеркнул писатель.

Отдельно можно выделить реакцию Японии. По понятным причинам там бурно отреагировали на предложение Путина закрепить в основном документе страны неделимость и неотчуждаемость территории. Местные эксперты сообразили, что шансы заполучить южные Курильские острова, и без того весьма призрачные, тают на глазах. 

Автор: 18 февраля 2020, 09:31

комментарии

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

НК
Ответить
Ещё туда обязательно внесите пункт о запрете сдавать в аренду земли России иностранным предпринимателям и государствам.
1

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