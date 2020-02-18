Иностранцы пришли в ужас от слов Путина

Президент России Владимир Путин привел иностранных журналистов, политиков и экспертов в ужас. Для этого российскому лидеру всего лишь потребовалось показать им мастер-класс по внесению изменений в Конституцию страны с учетом культурных и исторических особенностей народа, а также с опорой на чаяния людей.

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