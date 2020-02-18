Иностранцы пришли в ужас от слов Путина

Писатель Дмитрий Петровский подметил, что журналисты из разных стран обратили внимание на разные аспекты в речи Владимира Путина о грядущих изменениях в Конституции страны. Английский таблоид Daily Mail сообщил своей аудитории о том, что браком в России будет признаваться только союз мужчины и женщины, а о замене слов "мама" и "папа" на "родитель один" и "родитель два" не может идти и речи.
Заметка выдержана в информационном стиле, но, как отметил литератор, она приводит в ужас. Читателям издания, уверен он, такой подход понравится. Эти люди проголосовали за выход Великобритании из состава Евросоюза, они же регулярно признаются в негативном отношении к однополым бракам и другим веяниям нового времени.
Тему сохранения семьи на первые полосы вынесли и французские СМИ. Размывать привычные роли начали еще в 2013 году. Примечательно, что тогда государство сотрясали многомиллионные акции протеста, однако Париж к мнению граждан не прислушался. Теперь у французов перед глазами есть пример страны, руководство которой стремится защищать привычный уклад жизни, а не ломать его через колено.
Внимание немцев привлекла идея закрепить в Конституции минимальную оплату труда. В Германии, где огромные финансовые ресурсы тратятся на поддержку неработающего или малообеспеченного населения, Путина решили обвинить в том, что он якобы пытается подкупить избирателей. "Кажется, у психологов это называется переносом – когда свои проблемы переносятся на другого", – на страницах Life отметил Петровский.
Он напомнил, что это Берлин активно занимался подкупом избирателей, пока этот способ получать поддержку населения не перестал работать. Позже немецкие власти провели целую кампанию по завозу лояльного электората из-за рубежа. Беда в том, что, даже голосуя за "правильных" кандидатов, эти люди не хотят интегрироваться в страну и остаются чуждыми ей с культурной точки зрения. "Русские показывают, что можно иначе", – подчеркнул писатель.
Отдельно можно выделить реакцию Японии. По понятным причинам там бурно отреагировали на предложение Путина закрепить в основном документе страны неделимость и неотчуждаемость территории. Местные эксперты сообразили, что шансы заполучить южные Курильские острова, и без того весьма призрачные, тают на глазах.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Кто вас бесит из звезд?
Красавица Кристина оказывается баронесочка. Кто знал ?
Сталин. При его правлении сколько лет дали бы сёстрам ХАЧАТУРЯН?
Очень хочется назад в СССР
Наш ответ совку
ЛИОНУ на мыло
Когда мы заживём красиво и по доброму ?
Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз или кто такие бомжи?
Муж считает что детей надо наказывать
Как избавиться от котлетного запаха? Почему они всегда воняют?