Распад страны: названы трагические последствия ухода Путина

Поправку о запрете отчуждать территории предложил прописать
в Конституции актер Владимир Машков. Не так важно, реальная это угроза или нет,
поскольку россияне помнят о 1990-х годах, отметил эксперт в эфире программы
"Место встречи".
По его словам, есть опасения, что после ухода Путина кто-то может кулуарно решать актуальные территориальные споры. "Это считывается на ментальном уровне, поскольку люди имеют исторический опыт", – цитирует Хащенко сайт телеканала "Царьград".
Стоит отметить, что территориальные претензии к России предъявляют и западные, и восточные соседи. Японцы поглядывают на Курильские острова, в Европе есть желающие отобрать у Москвы Калининградскую и часть Псковской областей. Прогнозы о распаде России содержатся и в статьях западной прессы.
Ранее "Дни.ру" писали об американском "Хьюстонском плане", направленном на подрыв российской государственности. В конце 90-х вашингтонские стратеги планировали привести к власти прозападного президента и обострить ситуацию внутри страны и на ее границах, используя радикальные исламские течения.
Однако планам Запада не суждено было сбыться благодаря победе Владимира Путина на выборах в 2000 году. Россияне опасаются, что реализовать такой сценарий наши "заклятые друзья" из-за океана попробуют после ухода президента.
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