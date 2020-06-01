Путин назвал новую дату голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин обозначил новую дату голосования по поправкам к Конституции. Глава государства проводит совещание с рабочей группой.

Подходящим днем для голосования видится 1 июля, заявил президент. Можно считать это согласованной датой, если не будет создано помех для проведения Единого госэкзамена, подчеркнул Владимир Путин.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила проводить голосование в течение семи дней. Предусмотрена возможность волеизъявления как в помещениях, так и на улице. Процесс будет безопаснее, чем поход в магазин, заверила глава ЦИК.

В двух-трех регионах, отметила Памфилова, может быть проведено электронное голосование. При этом от идеи выражения волеизъявления по почте в ведомстве решили отказаться.

По словам президента, были предложения провести голосование по поправкам к Конституции в день проведения парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – 24 июня. "Не надо ничего смешивать", – подчеркнул глава государства.

25 марта Владимир Путин перенес голосование по поправкам к Конституции. По словам главы государства, это было сделано, чтобы сохранить здоровье граждан.

«Мы перенесли дату всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, исходя из главного приоритета - сохранения жизни и здоровья наших граждан. Ничего не может быть важнее этого»: Путин обсуждает с рабочей группой дату голосования pic.twitter.com/jDCtHCwwyF — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 1, 2020

Сейчас темп прироста заражения коронавирусом в России снизился до 2%, сказала в ходе совещания глава Роспотребнадзора Анна Попова. При отмене карантина ухудшения не наступает, констатировала руководитель ведомства.

Президент попросил глав регионов содействовать в организации голосования по поправкам к Конституции. Глава государства выразил надежду на активное участие граждан.