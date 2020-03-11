Путин неожиданным решением поставил крест на мечте украинцев

Украинские власти и националисты ожидали, что с периодом
транзита власти в России начнется эпоха нестабильности, которая откроет перед
Киевом новые возможности, отметил эксперт. Белашко назвал подобные надежды
"полной чушью" и подчеркнул, что проблемы у восточного соседа гораздо
больше ударят по самим украинцам, чем по россиянам.
Несмотря на согласие обнулить президентские сроки, не факт, что Владимир Путин снова пойдет на выборы, полагает аналитик. Даже если соберется, то примет решение не ранее 2022 года, сказал политолог в комментарии порталу "Политнавигатор".
Впрочем, чтобы влиять на политические процессы, занимать официальные должности Путину не обязательно, уверен украинский эксперт. "К нему все равно на дачу будут ездить "ходоки", и он будет продолжать влиять на систему", – уверен Белашко.
До следующих президентских выборов остается четыре года, а за это время может многое измениться, предупредил аналитик. Очевидно одно: Путин хочет остаться в истории как человек, при котором россияне жили лучше, чем при ком-либо до него, полагает эксперт. "Пока ему это удается", - заключил Белашко.
Владимир Путин в ходе выступления в Госдуме поддержал поправку к Конституции об обнулении президентских сроков. За новую редакцию основного закона россияне будут голосовать 22 апреля. Глава государства подпишет закон после одобрения поправок большинством граждан.
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