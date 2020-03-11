СМИ: Владимир Путин назвал имя преемника

Выступление главы государства в Госдуме 10 марта в ходе
второго чтения законопроекта о поправках к Конституции сравнимо по значимости с
посланием Федеральному собранию и отставкой правительства Дмитрия Медведева.
Таким мнением в авторской колонке на портале "Царьград" поделилась
обозреватель Ольга Алендеева.
По ее мнению, глава государства запутал и противников, и сторонников. Таким образом Путин заявил, что может выдвинуться на новый срок и остаться президентом после 2024 года, пишет обозреватель.
Но для этого нужно соблюсти несколько условий: одобрение Конституционного суда, поддержка гражданами поправок к Конституции и желание самого главы государства, отметила Алендеева. За 20 минут выступления перед депутатами Путин из уходящего президента "превратился в собственного преемника", полагает обозреватель.
Голосовать за поправки к основному закону придут и сторонники, и противники президента, открытой дискуссией Путин ликвидировал напряжение, копившееся в обществе, считает Алендеева. А западным странам Путин дал другой сигнал, отметила обозреватель и напомнила о словах, которые президент сказал в интервью "20 вопросов Владимиру Путину": "Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет".
Напомним, что Владимир Путин в ходе своего выступления перед депутатами поддержал предложение Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков. В числе прочих эта поправка к Конституции будет вынесена на общероссийское голосование 22 апреля. Глава государства подпишет закон только после одобрения большинством граждан.
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