Как обновленная Конституция изменит жизнь россиян

В обновленной Конституции будут закреплены конкретные меры
социальной поддержки. Минимальный размер оплаты труда не сможет опускаться ниже
прожиточного минимума, также будет прописана обязательная индексация пенсий,
пособий и соцвыплат россиян.
Важнейшим приоритетом государственной политики объявляются дети. Власти обязуются создать условия для их всестороннего развития - физического, интеллектуального, нравственного и духовного. Закрепят в обновленной Конституции и положение о том, что государство берет на себя заботу о детях-сиротах. Также прописывается защита института брака, семьи, материнства и отцовства.
Кроме того, россиян защитят от применения в отношении них решений иностранных судебных органов и норм международного права, которые противоречат основному закону нашей страны. Поправки к Конституции провозглашают верховенство отечественной нормативно-правовой базы.
Не допускается и умаление подвига нашего народа при защите Отечества. "Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды", – говорится в принятом законопроекте.
Вводятся и новые требования к высшим чиновникам. Членам правительства, главам регионов, а вместе с ними сенаторам, депутатам и судьям запрещается иметь иностранное гражданство или вид на жительство за границей. Распрощаться придется и с возможностью иметь зарубежные счета.
Новые требования выдвигаются и к президенту. Главой государства сможет стать только тот, кто постоянно проживал в России на протяжении 25 лет и никогда не владел иностранным гражданством. Поддержала Дума и поправку об обнулении сроков главы государства после одобрения конституционных изменений на всенародном голосовании.
Через усиление роли нижней палаты россияне получат больше возможностей влиять на конфигурацию органов власти. В обновленной Конституции будет закреплено расширение полномочий народных избранников: они получат право утверждать кандидатуру главы правительства, зампредов кабмина и ряда федеральных министров.
Увеличивается и роль верхней палаты парламента. Министров силового блока, генерального прокурора и прокуроров регионов президент будет назначать по итогам консультаций с Советом Федерации. Также сенаторы по представлению главы государства смогут прекращать полномочия судей Конституционного, Верховного, кассационных и апелляционных судов.
Напомним, с инициативой внести поправки к Конституции президент Владимир Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию 15 января. В третьем, окончательном чтении законопроект планируется принять 11 марта. На 22 апреля намечено всероссийское голосование по поправкам. Глава государства подпишет закон только в случае одобрения большинством граждан.
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