Как обновленная Конституция изменит жизнь россиян

Госдума во вторник, 10 марта, приняла во втором, основном чтении законопроект о поправках к Конституции. Изменения касаются политики, социальной сферы, функционирования судебной системы и многого другого. Как поправки в основной закон отразятся на жизни россиян – в материале "Дни.ру".



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