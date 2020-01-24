Произойдет чудо: предсказано будущее России после ухода Путина

Российский лидер, скорее всего, пойдет по стопам
премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю. Его считают автором "сингапурского
чуда". За короткий промежуток времени он превратил отсталую страну в
одного из мировых экономических лидеров.
Нильсен призвал Запад изменить отношение к Путину и перестать критиковать президента России. Журналист напомнил о временах Бориса Ельцина, который игнорировал мнение парламента и расстрелял его из танков в октябре 1993 года.
"Ельцин в гораздо большей степени был царем, чем Путин. Либералы не всегда демократы", – приводит мнение журналиста телеканал "Царьград".
То, что произойдет после 2024 года, предсказать сейчас не может никто. Но в одном журналист уверен: России нужно экономическое чудо по образцу Сингапура, а не возврат к либерализму 90-х.
Ли Куан Ю возглавлял правительство Малайзии с 1959-го по 1990 годы. После этого 14 лет был старшим министром в правительстве Го Чок Тонга. Когда пост главы кабмина занял его сын, Ли Куан Ю стал министром-наставником.
Напомним, ранее Владимир Путин анонсировал изменения в Конституции России. Поправки закрепляют преимущество российского права над международным законодательством, запрещают высшим чиновникам иметь двойное гражданство и ограничивают срок полномочий главы государства двумя сроками без слова "подряд".
Также Путин предложил закрепить в основном законе статус Госсовета, наделить Госдуму правом утверждать правительство. В социальной сфере предложено закрепить в Конституции гарантию индексации пенсий и размер заработной платы не ниже минимального.
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