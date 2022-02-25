Собянин отменил часть коронавирусных ограничений в Москве

Градоначальник отметил устойчивое снижение заболеваемости "омикроном". По сравнению с концом января число новых случаев уменьшилось более чем в три раза, количество госпитализаций сократилось вдвое, среди детей – на 80%, уточнил он.
Стационары и поликлиники возвращаются к обычной работе. Плановый прием пациентов увеличивается.
В связи с улучшением ситуации принято решение об ослаблении коронавирусных ограничений. С 28 февраля отменяется блокировка транспортных карт москвичей старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.
Изменения коснутся удаленной работы. Требования об обязательном переводе 30% сотрудников московских предприятий на дистанционный режим стало рекомендательным.
За последние сутки в столице выявили 3333 случая заражения коронавирусом, днем ранее – 4730. Количество выздоровевших значительно превышает число госпитализированных – 7459 и 543 соответственно.
Напомним, что для борьбы со штаммом "омикрон" Москва внедрила новые стандарты обслуживания в поликлиниках. Там организовали спецотделения для пациентов с симптомами ОРВИ, отделили их потоки от тех, кто пришел с другими проблемами – это помогло избежать огромных очередей. Также жители столицы могут получить аудиоконсультацию врача, дистанционно открыть и закрыть больничный.