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Коронавирус
Собянин объявил амнистию по ковидным штрафам

Собянин объявил амнистию по ковидным штрафам

Собянин принял решение о выплате гражданам и бизнесу субсидий на компенсацию ковидных штрафов.

Продолжение: Ковидная амнистия: для чего правительство Москвы пошло на такой шаг
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В эпоху пандемии коронавируса власти Москвы приложили максимум усилий для защиты жителей и гостей российской столицы от опасной болезни. Конечно, строгие меры не пользовались популярностью, однако они были объективно необходимы. Граждане, нарушающие законные требования, получали штрафы. Однако глава города Сергей Собянин принял решение об их отмене.

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Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Ковидная амнистия предполагает не только отказ до дальнейшего взыскания еще неоплаченных штрафов, но и поддержку граждан и бизнеса с помощью субсидий. Денежные выплаты от властей как раз должны компенсировать ранее оплаченные штрафы. Об этом мэр Москвы рассказал в среду, 25 мая, в личном блоге.

Политик подчеркнул, что в последнее время городское правительство активно работает над смягчением последствий санкционного давления западных стран. Новое решение главы столичного региона призвана помочь как обычным жителям, так и предпринимателям.

"Два года большинство граждан добросовестно соблюдали эти вынужденные ограничения. А если случались нарушения, то оплачивали штраф. И за это огромное спасибо бизнесу и москвичам. Без вашей искренней поддержки было бы гораздо сложнее справиться с пандемией", – отметил Сергей Собянин.

По его словам, административные взыскания помогли в борьбе с коронавирусом. Меж тем, на большинство ограничений уже отменено, поэтому и от штрафов следует отказаться. Градоначальник уверен, что сегодня россияне сталкиваются с иными проблемами.

"Мы видим падение реальных доходов граждан. Поэтому я принял решение объявить ковидную амнистию", – заявил Сергей Собянин.

Из его решения следует, что с граждан и организаций прекратят взыскивать штрафы, а тем, кто уже их заплатил, компенсируют расходы. Амнистия вступает в силу с 1 июня 2022 года. Для ее оформления следует обратиться в центры "Мои документы" не позднее 31 декабря 2022 года, захватив с собой постановление о назначение штрафа и квитанцию об его оплате.

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Сергей Собянин. Фото: kremlin.ru
Автор: 25 мая 2022, 11:35 Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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