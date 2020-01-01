Катастрофа

Расшифровка беседы попала в СМИ
Знаменитость разразилась бранью
Мужчина сгорел заживо, спасая других.
Артисты используют трагедию для личной выгоды
От случившегося волосы дыбом
Не его борту могли находиться до 39 человек
Число пострадавших при столкновении поездов в российской столице превысило 30 человек
ЧП на западе Москвы произошло по вине мужчины, который переходил пути в неположенном месте перед приближающейся электричкой
В результате происшествия есть раненые
Сотрудник правоохранительных органов заблудился на территории воздушной гавани, что едва не привело к трагедии