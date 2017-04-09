Поезда в Москве столкнулись лоб в лоб

На месте ЧП, где случилось лобовое столкновение электрички и пассажирского поезда, велись работы. Во время ремонта движение поездов осуществлялось по одному пути с использованием вариантного графика.

Движение на белорусском направлении было затруднено весь день. Пути перекрывали. Были организованы "окна" для ремонтных и строительных работ, а поезда следовали с опозданиями.

"Это связано с переносом подрядной организацией сроков ремонтных работ на перегоне Кунцево – Одинцово Белорусского направления Московской железной дороги, – сказали представители МЖД. – Во время ремонта движение на этом участке осуществлялось по одному пути с использованием вариантного графика".

Согласно последним данным, в результате столкновения поезда Москва – Брестc c электричкой между станциями Фили и Кунцево пострадал 31 человек. После осмотра врачей 11 человек были экстренно госпитализированы в столичные больницы, сообщает Life.

По предварительным данным, лобовое столкновение поезда и электрички в Москве могло произойти из-за двух причин – стрелочный перевод и неисправность тормозов. "Мы выехали с Белорусского вокзала, потом остановились и пропускали поезда, четыре поезда пропустили, пятый врезался в нас, удар был такой силы, что все вылетели со своих мест, – рассказала одна из пассажирок. – Нам объяснили, что у той электрички отказали тормоза, поэтому она не врезалась в наш стоящий поезд. Еще говорили, про стрелочный перевод, что сработал неверно механизм".

Президент России Владимир Путин поручил принять все необходимые меры для ликвидации последствий аварии пассажирского поезда и электрички в Москве. "Сразу после столкновения поезда и электрички президенту было доложено об этом инциденте", – уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мэр Москвы Сергей Собянин, глава МЧС Владимир Пучков и президент РЖД Олег Белозеров по телефону проинформировали главу государства о принимаемых мерах по ликвидации последствий аварии", – отметил он. Путин поручил предпринять все необходимое для исправления ситуации, добавил пресс-секретарь.