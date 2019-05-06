Россияне оплакивают погибшего в страшной авиакатастрофе Моисеева

В страшной трагедии, которая 5 мая разыгралась в аэропорту Шереметьево, погиб 41 человек. Все обстоятельства трагедии еще предстоит выяснить. Но уже сегодня ясно: среди тех, чья жизнь оборвалась, были герои.

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