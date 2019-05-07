"Куда мы катимся?": Бледанс взорвалась из-за скотства во время трагедии в Шереметьево

Знаменитость стала одной из многих, кто отреагировал на катастрофу, произошедшую с рейсом Москва – Мурманск 5 мая. На своей странице в Instagram Эвелина Бледанс возмутилась появившимся в Сети видео из аэропорта Шереметьево.

В ролике, вызвавшем в соцсетях большой резонанс, предположительно сотрудники воздушной гавани наблюдают за тем, как горит совершивший жесткую посадку самолет Sukhoi Superjet 100. В это время они снимают трагедию, в которой заживо сгорели люди, на видео и цинично комментируют происходящее сквозь смех и нецензурные выражения.

Из-за такого скотского в данной ситуации поведения авторов записи Бледанс просто взорвалась. "Сотрудники #шереметьево вы.... ???!!! Куда мы катимся, люди??!" – написала актриса в соцсети. Пользователи Instagram разделили ее праведный гнев.

"Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки", "Уволить всех, твари", "Уволить без права вообще работать по этой профессии!", "А мы еще удивляемся, почему нет спасателей, пожарных. Да этим "людям" просто некогда их вызвать, лучше снимать на телефон", "Я в шоке, это и есть конец света, люди хуже животных", – выразили свое возмущение фолловеры. А некоторые даже не поверили в то, что ролик настоящий – настолько шокировало их такое скотство.

Отметим, в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево свои соболезнования родным и близким погибших и пострадавших выразили многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Среди них – Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Анастасия Волочкова и другие.



Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший рейсом Москва – Мурманск, совершил жесткую посадку в аэропорту Шереметьево. После этого лайнер загорелся. На борту находились 78 человек. В результате трагедии погиб 41 человек.