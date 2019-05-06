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Шоу-бизнес

Подруга Цымбалюк-Романовской раздавлена сгоревшим в Шереметьево самолетом

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС
41 погибший – страшный итог авиакатастрофы в Шереметьево. Невозможно найти слова, чтобы описать боль и ужас от случившегося. 
прочитано 1745 раз

Самый известный звездный адвокат Москвы Лариса Широкова, которая представляет в суде пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую и является ее подругой, призналась, что раздавлена этой ситуацией.

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Сюжеты Катастрофа

Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

"Шереметьево... Как же так?.. Родной, любимый терминал D, неизменная база "Аэрофлота"... 41 человек погиб на земле... Наземные службы, как? Ведь экипаж оповестил об аварийной посадке... Где машины пожарных, скорые? Где все?" – написала она на своей странице в социальной сети  Facebоok.

"Руководствуюсь только просмотренными видео из интернета, более трех минут "спокойного наблюдения, голос по рации за кадром сообщает: "Стоим на месте, ждем..." – возмущена Широкова. - Казалось бы, мы видели многое, почти все, но чтобы в главном аэропорте столицы на земле сгорели люди, которые были уверены, что на земле их ждет помощь, их спасут... Я не могла даже подумать! Летаю только из Шереметьево именно по этим соображениям – безопасность. "Аэрофлот"... Просто раздавлена. Держимся, нам всем с этим жить, в нашей "надежной" стране".

Напомним, многие звезды высказались о случившемся в столичной аэрогавани. "Страшно подумать, ведь летаем чаще пилотов и стюардесс, недавно при подлете к Белгороду на "Сухой СуперДжет" приземлились со второй попытки", – рассказала, в частности, Кристина Орбакайте. 

Автор: Иван Губкин6 мая 2019, 12:33
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жуткие кадры: катастрофа в аэропорту Шереметьево с рейсом Москва – Мурманск

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Каждую заметушку Губкина надо подписывать :ГУБКИН ДУРАК.
Гость
Ответить
Эту огромную железобетонную тетеньку (подругу Цимбалюк) нереально раздавить, тем более эмоциями. И эта высунулась попиариться.
ника
Ответить
ничего у людей святого. Ни в П...,. ни в красную армию вставили имена этих двух плохих женщин в ситуацию с людским горем.
тарас
Ответить
Глубоконеприятная широкая адвокатша нерукопожатной Цымбы. Зачем в такие дни адского горя , суете этих женщин с плохой репутацией в СМИ. Не стыдно перед родственниками погибших.
Гость
Ответить
Феликс, а адвокаты относятся к сфере шоу-бизнеса? Или ты уже из пальца высасываешь всё, что может относиться к персоне Цы?
А сам-то что думаешь об этой трагедии в Шереметьево?
А почему не раскрыл, что сказала Орбакайте, почему не развил тему с ней? Потому что она не связана с Цы? И где те многие артисты? Зачем в разделе Шоу-бизнес адвокат?
1

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