В Москве столкнулись поезд и электричка

На западе российской столицы произошло столкновение поезда и электрички. На место ЧП выехали экстренные службы.

Об инциденте сообщил ТАСС со ссылкой на главк МЧС по столице. Известно, что столкновение поезда дальнего следования, который двигался в сторону Московской области, и пригородной электрички произошло около 23:00 на путях Киевского направления Московской железной дороги (МЖД), в районе дома №4 по улице Герасима Курина. При этом первый вагон электрички, сошедший с рельсов, заблокировал движение.

Публикация от Aleksey Grizzly (@alekseyshahanov) Апр 8 2017 в 1:36 PDT

В МЧС сообщили, что по предварительным данным после столкновения поезда и электрички на западе Москвы с рельсов сошли два вагона: "Один – поезда дальнего следования, второй — электрички". В настоящее время спасатели проверяют вагоны поезда в Москве на наличие раненых после столкновения.

Железнодорожная катастрофа. Поезд Москва – Брест столкнулся с электричкой. Белорусское направление. pic.twitter.com/qJgwubO09m – Ruben (@madhagerd) 8 апреля 2017 г.

По предварительным данным, пострадали три пассажира поезда Москва – Брест. Они получили тяжелые травмы. При этом источник агентства городских новостей "Москва" сообщил, что пострадали четверо машинистов. Электричка, по некоторым данным, была пустой.

