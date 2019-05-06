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Шоу-бизнес

Какое бесстыдство: звезды наживаются на смертях в Шереметьево

Фото: www.globallookpress.com
В социальные сети сегодня хоть не заходи. Артисты сплошь скорбят по 41 погибшему в Шереметьево, публикуют снимки горящего самолета, рассказывают, как сами попадали в воздушные переделки. Но кому все это нужно?

Продолжение: Россияне оплакивают погибшего в страшной авиакатастрофе Моисеева

прочитано 4213 раз

Ни один из скорбящих, кажется, не отменил концерт или спектакль в память о погибших. Никто не отправил ни рубля родственникам жертв страшной катастрофы. Никто не дал ни одну из своих шикарных машин, чтобы отвезти кого-то из близких пострадавших в больницу.

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Сюжеты Катастрофа

Зато рвущие сердце фотографии опубликовали и Рената Литвинова, и Андрей Мерзликин, и Александр Олешко, и Юлия Савичева, и многие, многие другие. Они скорбят – и это важно знать поклонникам. Они горюют, но не про себя, не в храме, а в интернете. 

Скорбь напоказ – это пошло. Обезличенные соболезнования в соцсетях – бесстыдство. Ведь вряд ли пафосные слова – это то, в чем сейчас нуждаются родители, дети, супруги погибших в Шереметьево. Да и не до социальных сетей им сейчас – плевать, в общем-то, что там происходит.

Прилюдно поскорбить, а вечером улететь на море, пойти в ресторан или театр – это кощунство. Честнее, наверное, было бы промолчать всем артистам, кто наживается на десятках смертей, в погоне за лайками показывая, как сильно переживает. Но день-два, и все забудется. Снова появятся на страницах звезд фотографии шпагатов, шопинга, путешествий... Жизнь-то продолжается!

И как тут не вспомнить роман "Мастер и Маргарита"! "Да, взметнулась волна горя при страшном известии... Кто-то суетился, кричал, что необходимо сейчас же, тут же, не сходя с места, составить какую-то коллективную телеграмму и немедленно послать ее. Но какую телеграмму, спросим мы, и куда? И зачем ее посылать? В самом деле, куда? И на что нужна какая бы то ни было телеграмма тому, чей расплющенный затылок сдавлен сейчас в резиновых руках прозектора, чью шею сейчас колет кривыми иглами профессор? Погиб он, и не нужна ему никакая телеграмма. Все кончено, не будем больше загружать телеграф, – пишет Булгаков. – Да, погиб, погиб... Но мы-то ведь живы! Да, взметнулась волна горя, но подержалась, подержалась и стала спадать, и кой-кто уже вернулся к своему столику и – сперва украдкой, а потом и в открытую – выпил водочки и закусил. В самом деле, не пропадать же куриным котлетам де-воляй? Чем мы поможем Михаилу Александровичу? Тем, что голодными останемся? Да ведь мы-то живы!"

Автор: Иван Губкин6 мая 2019, 14:13
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жуткие кадры: катастрофа в аэропорту Шереметьево с рейсом Москва – Мурманск

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Гость
Глупая статейка! Люди и "звёзды" по-настоящему переживают эту страшную трагедию! Вам не стыдно, "автор"???
А за что должно быть стыдно автору, за правду? Действительно, такая трагедия, а наши звезды только пишут. Утром поскорбили, а вечером на банкет. У них- то все хорошо..Зачем переживать? Страшно, погибли за несколько минут сразу столько людей. Ужасная смерть. Соболезную родным.
Гость
Ответить
Откровенный хайп, лишний повод о себе, любимых, напомнить.
Гость
Ответить
Гость
Пиаряться на смерти людей все звездульки и плевали они на людей им бы комментарий по больше собрать!!!!!
это относится лишь к пез дам дома 2 и поющие в трусах из шоубиза лядам никак к нашим любимым актерам!!!!
Гость
Ответить
А скорбь напоказ цымбы? Почему автор не упомянул даже?
Гость
Ответить
Пиаряться на смерти людей все звездульки и плевали они на людей им бы комментарий по больше собрать!!!!!
Гость
Ответить
Глупая статейка! Люди и "звёзды" по-настоящему переживают эту страшную трагедию! Вам не стыдно, "автор"???
Гость
Ответить
Они о себе беспокоятся. Как теперь на заработки и на мальдивы летать будут?
Гость
Ответить
Абсолютно согласна.
1

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