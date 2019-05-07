Раскрыты переговоры диспетчеров и пилотов перед трагедией в Шереметьево
Командир воздушного судна Денис Евдокимов передал диспетчерам информацию о ЧП. Он сообщил, что в самолет ударила молния, и он загорелся.
Известно, что после попадания молнии в двигатель пилот передал на землю сигнал Pan-Pan. Он означает, что воздушное судно получило повреждения, но срочная помощь пока не требуется. "Просим возврат. Потеря радиосвязи, и самолет горит в молнии", – приводит слова Евдокимова, адресованные диспетчеру, "Царьград".
Диспетчер сразу же отреагировал и передал это сообщение от рейса Москва– Мурманск коллегам. После этого пилот заявил, что не может с первого раза зайти на посадку. Однако от помощи снова отказался. "Нет, пока все нормально. Штатно", – ответил на уточняющий вопрос диспетчера Денис Евдокимов.
Лайнер вновь стал снижаться, однако командир воздушного судна не сразу смог подтвердить готовность к заходу на посадку. Диспетчер пожаловался на то, что пилота плохо слышно. В итоге Евдокимов принял решение сажать самолет по приборам.
Через некоторое время пилот рейса Москва– Мурманск запросил помощь. Диспетчер дал указание продолжать заход на посадку и известил о ситуации аварийные службы. На этом переговоры обрываются.
Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший рейсом Москва – Мурманск, совершил жесткую посадку в аэропорту Шереметьево. После этого лайнер загорелся. На борту находились 78 человек. В результате трагедии погиб 41 человек.
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