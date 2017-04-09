После катастрофы в Москве парализовано движение поездов
"Движение поездов на Белорусском направлении (официальное - Смоленское направление) прекращено после столкновения пассажирского поезда и электрички. Спасателям и железнодорожникам приходится демонтировать контактную сеть. Для обеспечения перевозки пассажиров, по заказу ОАО "Центральная ППК" назначены компенсационные автобусы, которые проследуют от станции Москва Белорусская до Одинцово", – уточнили в пресс-службе Центральной пассажирской пригородной компании (ЦППК).
ЧП произошло по вине мужчины, который переходил пути в неположенном месте перед приближающейся электричкой. Машинист электрички применил экстренное торможение, в результате чего состав, затормозивший на подъеме, скатился назад и задел проходивший рядом поезд Москва – Брест, передает "Интерфакс".
Четыре вагона сошли с рельсов -два вагона
поезда и два вагона электрички. Спасатели обследуют вагоны в поисках
пострадавших. По полученной информации, врачи скорой работают с 14
ранеными, передает Life. Информация об их состоянии уточняется.В свою очередь ТАСС
сообщил, что пострадали, по последним данным, 23 человека, 11 из них госпитализированы, в том числе ребенок.
Близ места столкновения поездов организованы пункты временного размещения.
В скором поезде Брест – Москва ехали около 800 человек.
В свою очередь, ранее главное управление МЧС по Москве опровергло информацию о столкновении пассажирского поезда с электричкой на западе столицы. "Никакого столкновения не было. Между станциями "Кунцево" и "Фили" машинист электрички применил экстренное торможение. И электропоезд, и следовавший за ним поезд снизили скорость", – заявили в пресс-службе главного управления МЧС по Москве.
В экстренных службах пояснили, что резкое торможение некоторые пассажиры могли принять за столкновение.
Там отметили, что оба состава продолжили движение. Пострадавших нет.
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