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Происшествия

После катастрофы в Москве парализовано движение поездов

Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Движение белорусского направления парализовано из-за катастрофы. Между станциями "Фили" и "Кунцево" столкнулись два поезда, есть пострадавшие.

Продолжение: Поезда в Москве столкнулись лоб в лоб
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"Движение поездов на Белорусском направлении (официальное - Смоленское направление) прекращено после столкновения пассажирского поезда и электрички. Спасателям и железнодорожникам приходится демонтировать контактную сеть. Для обеспечения перевозки пассажиров, по заказу ОАО "Центральная ППК" назначены компенсационные автобусы, которые проследуют от станции Москва Белорусская до Одинцово", – уточнили в пресс-службе Центральной пассажирской пригородной компании (ЦППК).

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В Москве столкнулись поезд и электричка

Сюжеты Катастрофа

ЧП произошло по вине мужчины, который переходил пути в неположенном месте перед приближающейся электричкой. Машинист электрички применил экстренное торможение, в результате чего состав, затормозивший на подъеме, скатился назад и задел проходивший рядом поезд Москва – Брест, передает "Интерфакс".

Четыре вагона сошли с рельсов -два вагона поезда и два вагона электрички. Спасатели обследуют вагоны в поисках пострадавших. По полученной информации, врачи скорой работают с 14 ранеными, передает Life. Информация об их состоянии уточняется.В свою очередь ТАСС сообщил, что пострадали, по последним данным, 23 человека, 11 из них госпитализированы, в том числе ребенок.


Близ места столкновения поездов организованы пункты временного размещения. В скором поезде Брест – Москва ехали около 800 человек.

В свою очередь, ранее главное управление МЧС по Москве опровергло информацию о столкновении пассажирского поезда с электричкой на западе столицы. "Никакого столкновения не было. Между станциями "Кунцево" и "Фили" машинист электрички применил экстренное торможение. И электропоезд, и следовавший за ним поезд снизили скорость", – заявили в пресс-службе главного управления МЧС по Москве.

В экстренных службах пояснили, что резкое торможение некоторые пассажиры могли принять за столкновение. Там отметили, что оба состава продолжили движение. Пострадавших нет.

Автор: Олег Райцин9 апреля 2017, 00:29
ФОТОРЕПОРТАЖ

Страшное столкновение поездов в Москве

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