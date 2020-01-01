Пожар в ночном клубе

Судебные приставы конфисковали автомобили и недвижимость владельца пермского клуба
Владелец сгоревшего клуба "Хромая лошадь" проведет в тюрьме больше девяти лет
Владелец сгоревшего пермского клуба попал в больницу с заседания суда
Совладелец сгоревшего пермского ночного клуба получил 6,5 года колонии
Через два года после трагедии в Перми установили памятник погибшим в клубе
Анатолий Зак был госпитализирован на "скорой" во время судебного заседания
Владелец кафе "Хромая лошадь" выдан Испанией российским властям
Шестеро из восьми обвиняемых по делу о пожаре в "Хромой лошади" признали вину
Семьи погибших и пострадавшие в результате пожара подали иски в суд
Фигуранты дела о пожаре в пермском ночном клубе оказались на скамье подсудимых