Перечислены неожиданные опасности VPN-сервисов

В связи с блокировкой социальных сетей и информационных ресурсов, технология VPN стала набирать огромную популярность у интернет-пользователей. Однако не все знают, чем может угрожать сервис их устройствам и личной безопасности.
Сама технология представляет собой набор защищенных серверов, соединяющихся в защищенную сеть, но появляется и большое количество бесплатных вариантов, которые могут представлять угрозы. "Бесплатные сервисы зачастую без нашего ведома передают массу информации о конкретном пользователе, использующего VPN, в том числе логины, пароли и персональные данные", – объяснил Кашкин.
Также он добавил, что для монетизации бесплатных сервисов предполагает наличие большого количества рекламы. Такой исход эксперт назвал "наиболее безобидным".
VPN-сервис может представлять собой как конфигурацию телефона для перенаправления трафика на внешний сервер, так и программное решение. Это значит, что пользователь самостоятельно дает согласие на возможную атаку на свои персональные данные. Евгений Кашкин рекомендует выбирать платные сервисы, если использование частной сети является необходимостью.