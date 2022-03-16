Как пережить блокировку соцсетей – советы психолога

Запрет ряда интернет-сервисов ударил по отдельным категориям россиян. Для многих площадки Инстаграм* и Фейсбук* являлись способом заработка, самовыражения, плодотворной связи с близкими.
Психолог Александра Метальникова объяснила, как пережить блокировку соцсетей. Ее советы передает сайт "Подмосковье сегодня".
Во-первых, нужно развенчать собственные иллюзии: перестать путать нормальные человеческие отношения вживую и репосты, лайки, нескончаемые переписки. Во-вторых, следует составить список людей, с которыми хочется поддерживать контакты, и найти способы взаимодействовать с ними в существующих реалиях.
* в соответствии с решением Роскомнадзора данный ресурс включен в реестр запрещенных сайтов