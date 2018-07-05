Когда Россия перейдет на цифровую экономику

Развитие цифровой экономики считается приоритетной задачей власти. Недавно созданный Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации заявил о готовности выступить партнером Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Такое заявление сделал вице-спикер верхней палаты парламента, глава Совета Андрей Турчак.

Политик напомнил о том, что правительство сейчас проводит большую работу по выстраиванию системы управления новым национальным проектом по развитию цифровой экономики в соответствии с майским указом Владимира Путина. "Это говорит о значимости направления по цифровому развитию нашей страны", – сказал Турчак.

"Все эти изменения должны привести к созданию работающего механизма. Однако он эффективно заработает только в том случае, если будет обеспечено качественное взаимодействие федеральных властей с регионами", – подчеркнул вице-спикер.

Напомним, что в начале этой недели Совет Федерации утвердил состав своего Совета по развитию цифровой экономики. В его состав вошли как сенаторы, так и представители профильных министерств и ведомств. Также среди членов нового органа – руководители ряда субъектов Федерации, представители научного сообщества, бизнеса, отраслевых ассоциаций и государственных компаний.





Возглавил Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде вице-спикер верхней палаты, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Его заместителем стал глава комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев.

В задачи Совета входит изучение состояния и тенденций развития цифровой экономики, анализ нормативно-правовых актов в этой сфере, мониторинг применения законодательства в области развития цифровой экономики на федеральном уровне и в регионах, выработка рекомендаций для совершенствования нормативно-правовой базы и прочее. На площадке Совета будет выстраиваться взаимодействие с отраслевыми компаниями и ассоциациями, которые должны находиться в авангарде развития цифровой экономики в России.