"ЕР" обсудит пенсионную реформу с общественностью

"Единая Россия" инициирует широкое общественное обсуждение пенсионной реформы во время предстоящей региональной недели депутатов Госдумы. Об этом в ходе расширенного заседания фракции "ЕР" в нижней палате с участием социального блока правительства заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

По его словам, региональную неделю необходимо провести максимально эффективно. Единоросс подчеркнул, что помимо встреч с местными законодателями, необходимо организовывать обсуждения на разных площадках, в том числе с лидерами общественного мнения в субъектах Федерации. "Важно обсуждать, выслушивать людей, формулировать содержательные предложения", - добавил Турчак.

Секретарь Генсовета "Единой России" также отметил, что цель реформы – сделать жизнь пенсионеров более комфортной, достойной и обеспеченной. "Ради этого мы должны совершенствовать пенсионную систему, от которой напрямую зависят будущее страны", - подчеркнул он.

В ходе обсуждений предстоящих изменений в пенсионном законодательстве Турчак призвал придерживаться трех главных принципов. Во-первых, решение должно быть реализовано, сказал он. "Во-вторых, наш ориентир – реальный рост доходов пенсионеров и обеспечение стабильности пенсионной системы на годы вперед", – подчеркнул единоросс. И, в-третьих, добавил Турчак, люди должны почувствовать, что правительству предлагаются разные варианты реализации преобразований.





В свою очередь, глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов отметил, что разговор был откровенным, парламентарии могли задать все интересующие их вопросы о предстоящей реформе. Депутатам предстоит ехать в регионы, пояснил законодатель, поэтому им было важно получить разъяснения, понять детали и аргументацию. "В ходе региональной недели депутатам предстоит много встреч и обсуждений. Результаты этой работы мы проанализируем и обсудим на заседании Совета руководителей фракций, которое состоится 28 июня в Москве", – добавил Неверов.

Напомним, ранее в правительстве объявили о предстоящей пенсионной реформе, которая предполагает повышение возраста выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, а для женщин – до 63. Изменения будут производиться пошагово, начиная со следующего года.