Неизвестная угроза станет причиной гибели Земли

Существует несколько способов предотвращения столкновения астероидов с Землей. Их озвучил заместитель научного руководителя Российского федерального ядерного центра – ВНИИ технической физики имени Е.И. Забабахина Вадим Симоненко.

По словам профессора, чтобы избежать фатального сценария, нужно либо изменить траекторию движения астероида, либо разбить его на фрагменты, которые не будут представлять опасность.

В свою очередь генеральный директор НП "Центр планетарной защиты", почетный член Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, академик Международной академии прогнозирования Анатолий Зайцев рассказал, во сколько мировому сообществу обойдется глобальная система защиты от астероидов. По его словам, это от пяти до десяти миллиардов долларов.

Для ее создания и организации потребуется несколько лет. "В этом направлении нужно постоянно работать. А систему эту необходимо поддерживать. Пока могу сказать, что мы не видели астероидов, которые могут нам угрожать. Нами они обнаружены не были. Но мы владеем недостаточной информацией, поскольку нам известна только малая часть астероидов и метеоритов, за которыми мы можем наблюдать", – заявил эксперт во время конференции в пресс-центре НСН.

Стало известно и о том, что в Сети скоро появится калькулятор, который позволит быстро предсказать, что произойдет при падении на Землю тела с теми или иными параметрами. "Три года мы работаем над проектом, целью которого является разработка сложной физической и компьютерной модели взаимодействия Земли с телами разного размера… Мы собираемся создать методику... Калькулятор будет доступен как для специалистов, так и для всех интересующихся", – заявил главный научный сотрудник Института динамики геосфер РАН, доктор физико-математических наук Валерий Шувалов.

По словам специалистов, все астероиды отследить просто невозможно. Так что, судя по всему, если смертельная угроза и появится, то имеет все шансы быть не замеченной. Не исключено, что уже сейчас огромное небесное тело движется к Земле, столкновение с которым обернется гибелью всего живого.