С Землей разминулся двойник Тунгусского метеорита

Небесное тело размером до 110 метров приблизилось к Земле на расстояние в 192 тысячи километров, передает РИА Новости. Чтобы понимать масштабы сближения достаточно сказать, что это около половины расстояния ото нашей планеты до Луны. Сам же астероид, которому было присвоено название 2018 GE3, по своим размерам сопоставим с Тунгусским метеоритом и в несколько раз превосходит небесное тело, упавшее под Челябинском в 2013 году. При этом астрономы смогли обнаружить астероид всего за 21 час до момента максимального сближения с Землей.

Asteroid 2018 GE3 flew past us today, half the distance to the Moon. Around 50-100 m in diameter, it was several times the 2013 Chelyabinsk meteor, around the size of the 1908 Tunguska event ~ easily enough to destroy a city. We had less than a day's warning. ( Michael Jäger) pic.twitter.com/kElrxBiUoB