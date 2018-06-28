Ученые сообщили о неминуемой гибели всего живого на Земле
По словам исследователей, взорвавшийся в воздухе астероид намного опаснее того, что упал в воду или на сушу. Ученые озвучили семь пунктов, рассказав, чем грозит "встреча" с астероидом.
Поднимется смертоносный ветер, который сметет на своем пути животных, людей и здания. Ударная волна будет такой силы, что нанесет непоправимый вред человеческим органам, передает Пятый канал.
При ударе о Землю образуется тепловая радиация в виде огненного шара. Естественно, что те, кто не успеет спрятаться в убежище, обречены на страшную гибель. Для тех же, кто сумеет найти относительно безопасное место под землей, опасны кратеры.
После того как астероид столкнется с поверхностью планеты, в небо поднимется огромное количество мусора, земли и раскаленных камней, которые начнут "бомбить" планету. Еще одно страшное последствие – цунами. Кроме того, после падения астероида начнется сильнейшее землетрясение. Но хуже всего, по словам ученых, если при падении небесного тела "сработают" все семь факторов.
Ранее российские ученые из Московского физико-технического института и Росатома представили технологию, которая позволит эффективно уничтожать опасные астероиды при помощи ядерных взрывов. Способ подразумевает разрушение космических объектов лазером. Специалисты выяснили, что астероид целесообразнее уничтожать одним мощным взрывом, а не серией небольших.
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