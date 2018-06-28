Ученые сообщили о неминуемой гибели всего живого на Земле

Технологии Космос Новинки iPhone Интересное

Самое читаемое

Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду
Меган Маркл в секси-шортах жестко подставила Кейт Миддлтон
Порновидео российской певицы слили в Сеть
Буланова получила удар в спину от родного сына
Получивший результаты ДНК-теста Зверев убежал от Малахова в слезах
партнеры
Четверг 28 июня
Лента новостей
09:50
Найдено неожиданное лекарство от рака мозга
09:49
Номер телефона приравняют к удостоверению личности
09:08
Названы претенденты на "Оскар"
08:29
Ученые предложили кардинальные изменения в закон о пенсиях
22:03
Политолог Дмитрий Орлов: Обсуждение пенсионной реформы в "ЕР" приветствуется
22:00
Зачем посланник Трампа лебезил перед Путиным
21:59
Турецкий отель запретил россиянке выкладывать фото в бикини
21:51
Собчак заклевали за издевательства над сыном
21:47
Трамп объявил о встрече с Путиным
21:42
Глава ярославских единороссов со скандалом ушел с поста
21:40
Федор Смолов покинет Россию
21:34
21-летняя россиянка серьезно поплатилась за любовные утехи со школьником
21:12
Отмечавшая день рождения женщина зарезала любовника
21:05
Никак не избавиться: Бузова стала в тягость Киркорову
20:58
Соловьев в пух и прах разнес украинского провокатора во время эфира
20:42
Болельщики в ужасе из-за 40-градусной жары в Волгограде
20:33
Оправившийся от нападения Сергей Филин вновь женится
20:27
Губерниев поиздевался над горем Германии
20:23
Сбивший насмерть беременную в Москве: "Иначе быть не могло"
20:12
В Сочи 35-летний мужчина упал в реку и сломал позвоночник
20:06
Елизавета II пристыдила Меган Маркл за вонь изо рта
19:50
Детоненавистница Рынска задавила ребенка "мощной грудью"
19:03
Отец Майкла Джексона умер от рака
18:58
На ЧМ-2018 прогремела главная сенсация
18:56
При жесткой посадке самолета под Иркутском пострадали три человека
18:26
Молния дотла спалила дом омичей
18:23
Опустившийся на дно рыжий из "Иванушек": Я еле выжил
18:18
Финал ЧМ-2018 предсказали более 20 лет назад (видео)
18:01
Кипящие пельмени вылили с балкона многоэтажки на прохожих в Балашихе
17:55
В Москве горит ТЦ "Атриум"
17:51
Первый канал распекли за слишком мягкое наказание охамевшему Шейнину
17:50
"Завез в безлюдное место": красавица-москвичка чудом спаслась от насильника из Uber
17:41
Тюменцы спасли сбитого на трассе щенка
17:19
Россиянин обманул банки на 47,8 млн рублей
17:02
В Татарстане утонули 20 человек
16:56
Путин поставил на место дерзкого посланца Трампа
16:47
"Я вырван из семьи": Траньков о расставании с Волосожар
16:44
В Удмуртии мужчина забил насмерть немощную бабушку
16:43
Рецепт баранины с сухофруктами
16:22
Сын Жириновского о безнадежном Родченкове: "Собаке – собачья смерть"
16:11
Фанаты-иностранцы поддержали Джигурду на выборах мэра Москвы
16:09
Абрамович и Жукова подогрели слухи о воссоединении
16:06
Корчевников выпал в осадок от жутких деталей смерти актера в психушке
16:02
17-летнюю жительницу Башкирии изнасиловал взрослый мужчина
15:56
Джазовый фестиваль "Настроение" вошел в "Путеводитель болельщика по Московской области"
15:52
Как вычислить лгуна
15:50
Цекало рассекретил отношения со Старшенбаум
15:48
Болельщиков выгнали из отелей во время ЧМ-2018
15:36
Россиян ждут проблемы с деньгами
15:33
Домашним животным разрешат путешествовать по России самостоятельно
15:31
"Звездного" адвоката Добровинского наказали за нарушение этики
15:29
Изуродованная огнем модель шокировала народ своими снимками
15:24
Известный российский ученый умер после долгой болезни
15:03
Украина отбомбилась на границе с Крымом
15:00
Толстая модель взбудоражила "голым" фото
14:56
Родные делят роскошную недвижимость поэта Дементьева
14:51
Получившая пощечину Наташа Королева обратилась к матери
14:41
Названы вызывающие рак профессии
14:21
Экс-супруга Радулова беременна от женатого
14:11
Россиянам предрекли рост зарплат
14:10
ЧМ-2018 оставил женщин без секса
13:53
Нахрапистый Питт пытается разрушить семью известной актрисы
13:46
Расставшийся с женой Шнуров: Если женщина вам врет, значит, все в порядке
13:35
Московский банк лишили лицензии
13:33
Создано лекарство для продления жизни
13:22
Популярный ведущий погиб после мистического ритуала смерти
13:16
Как правильно закрутить чалму
13:12
Пьяный в хлам участник "Дома-2" бегал без трусов по Парку культуры
12:56
Предатель Родченков пытался свести счеты с жизнью
12:55
Спикер Госдумы обсудил совершенствование пенсионной системы с лидером профсоюзов
12:47
Германия и Бразилия под угрозой вылета с ЧМ-2018
12:38
"Как можно так врать?": Малахова пристыдили за обман в "Прямом эфире"
12:26
Вид обколотой престарелой жены Солнцева довел до тошноты
12:21
Знаменитую актрису затравили за веселье на кладбище
11:58
Укравший полмиллиона финансовый директор потратил деньги на котиков
11:51
Мазур растрепала про отъезд оскандалившегося Джигарханяна в Америку
11:39
Известный певец откровенно о сексе с Шурыгиной
11:37
"Ну ты и позорник": Губерниев разнес больного Марадону
11:22
Откровенный танец болельщицы возмутил мир
11:16
Кровавое месиво: психбольной сын народного артиста изувечил звезду "Дома-2"
11:03
Скандалистка Мара Багдасарян разбилась в жуткой аварии
11:03
Самые горячие цыпочки футболистов ЧМ-2018
11:01
Откуда берутся морщины
10:33
США попали в рейтинг самых опасных для женщин стран
10:29
Найдена новая причина рака груди
10:22
Богомолов шокировал причиной увольнения из МХТ
09:56
Матильда Шнурова заткнула рты своим заявлением о разводе
09:56
Друг самой красивой болельщицы ЧМ-2018 высказался о ее съемках в порно
09:46
Россиянина признали худшим футболистом ЧМ-2018
09:44
Приморский чиновник украл 100 миллионов рублей при строительстве детсада
09:21
Блогера убили после мастер-класса по ведению споров
09:14
Террористу Сенцову передавали бомбы для атак на Крым
09:13
Пугачева горько плакала после шокирующего признания
09:11
Названы шансы россиян дожить до пенсии
08:44
"Передозировка": Марадона едва не умер на матче в России
08:35
"Жуткий диагноз": жена Башарова объявила о болезни сына
08:28
Савченко стала причиной убийства пенсионерки
08:27
Матерщинник Шейнин отказался уходить с Первого канала
23:37
Месси чудом избежал катастрофы в России
22:00
На северо-западе Москвы загорелся супермаркет
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Джигарханян проболтался об истинной причине женитьбы на Цымбалюк-Романовской
Оскандалившийся Шейнин в истерике объявил об увольнении с Первого канала
"Ни в какие ворота": скандал с Шейниным вызвал оторопь
Женатый на старушке Солнцев рассказал Малахову об убийстве любимой
Сын Фриске отказался убирать за новой малышкой Шепелева
Матерщинник Шейнин отказался уходить с Первого канала
Hi-tech

Ученые сообщили о неминуемой гибели всего живого на Земле

Фото: pixabay.com
Специалисты из британского университета Саутгемптон назвали последствия столкновения астероида с нашей планетой. Они поистине апокалиптичны.
прочитано 1166 раз

По словам исследователей, взорвавшийся в воздухе астероид намного опаснее того, что упал в воду или на сушу. Ученые озвучили семь пунктов, рассказав, чем грозит "встреча" с астероидом.

ПО ТЕМЕ

Россия придумала защиту от метеоритов

Названа точная причина апокалипсиса

Названа дата столкновения гигантского астероида с Землей

 Космос

Сюжеты Космос

Поднимется смертоносный ветер, который сметет на своем пути животных, людей и здания. Ударная волна будет такой силы, что нанесет непоправимый вред человеческим органам, передает Пятый канал.

При ударе о Землю образуется тепловая радиация в виде огненного шара. Естественно, что те, кто не успеет спрятаться в убежище, обречены на страшную гибель. Для тех же, кто сумеет найти относительно безопасное место под землей, опасны кратеры. 

После того как астероид столкнется с поверхностью планеты, в небо поднимется огромное количество мусора, земли и раскаленных камней, которые начнут "бомбить" планету. Еще одно страшное последствие – цунами. Кроме того, после падения астероида начнется сильнейшее землетрясение. Но хуже всего, по словам ученых, если при падении небесного тела "сработают" все семь факторов.

Ранее российские ученые из Московского физико-технического института и Росатома представили технологию, которая позволит эффективно уничтожать опасные астероиды при помощи ядерных взрывов. Способ подразумевает разрушение космических объектов лазером. Специалисты выяснили, что астероид целесообразнее уничтожать одним мощным взрывом, а не серией небольших.

Автор: Людмила Фоканова28 июня 2018, 08:53
ФОТОРЕПОРТАЖ

На Россию обрушился метеоритный дождь

567

комментарии

Политика

Киев нашел странный способ добиться уважения от Москвы
Лондон в ужасе от действий Путина и Трампа
Украина отбомбилась на границе с Крымом
"Мозг включите": Яровая резко ответила на русофобское заявление Грибаускайте

Шоу-бизнес

Жуткие кадры прооперированной звезды "Дома-2"
Ради Нетребко Эйвазов оставил жену-пенсионерку
Собчак заклевали за издевательства над сыном
Никак не избавиться: Бузова стала в тягость Киркорову

Проишествия

Сбивший насмерть беременную в Москве: "Иначе быть не могло"
"Завез в безлюдное место": красавица-москвичка чудом спаслась от насильника из Uber
Пилот воздушного шара пережил мощный удар током и взрыв (видео)
Известного певца нашли мертвым на берегу моря

Lifestyle

Богомолов шокировал причиной увольнения из МХТ
Умер поэт Андрей Дементьев
Пять самых дорогих клипов Майкла Джексона (видео)
Звезда сериала "Сваты" показала истинное лицо
Шоу-бизнес

Цекало рассекретил отношения со Старшенбаум

Продюсер сделал неожиданное признание

Шоу-бизнес

"Я вырван из семьи": Траньков о расставании с Волосожар

Прославленный спортсмен дал откровенное интервью
Шоу-бизнес

Никак не избавиться: Бузова стала в тягость Киркорову

Филиппу придется отрабатывать контракт
Шоу-бизнес

Собчак заклевали за издевательства над сыном

Злопыхатели раскритиковали решение Ксении обучить наследника языкам

Гороскоп

Федор Смолов покинет Россию
Лето-2018 грозит опасностью для жителей Земли
Астрологический прогноз с 25 июня по 1 июля
Женатого Дзюбу ждет новая любовь

Фоторепортажи

Самые горячие цыпочки футболистов ЧМ-2018
Роналду "испугался" российских футболистов
Полезная пощечина: как сборную России в Самаре громили
Дочь Навки в траурном платье пришла на выпускной

Спорт

Губерниев поиздевался над горем Германии
На ЧМ-2018 прогремела главная сенсация
Финал ЧМ-2018 предсказали более 20 лет назад (видео)
ЧМ-2018 оставил женщин без секса

Регионы

21-летняя россиянка серьезно поплатилась за любовные утехи со школьником
Пенсионерка ограбила банк ради подарка внучке
Перепугавший россиян "портал в другой мир" попал на видео
Жуткое месиво: Крымский мост залило кровью
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru