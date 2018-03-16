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Россия придумала защиту от метеоритов

Фото: GLOBAL LOOK press
Отечественные ученые из Московского физико-технического института и Росатома представили технологию, которая позволит эффективно уничтожать опасные астероиды при помощи ядерных взрывов. Способ подразумевает разрушение космических объектов лазером.
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Физики моделировали воздействие лазера на миниатюрную копию астероида. По форме, плотности, химическому составу, прочности и другим показателям, кроме размера, макет повторял оригинал — каменный астероид, упавший в 2013 году недалеко от Челябинска. В эксперименте исследователи продемонстрировали, что удар сопоставим с ядерным взрывом на реальном объекте, сообщает "MK.ru".

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Исследователи отметили: если заранее спрогнозировать последствия ядерного взрыва на поверхности астероида, тот расколется на множество обломков, которые пролетят мимо Земли либо сгорят в ее атмосфере. Более того, физикам удалось выяснить, что астероид целесообразнее уничтожать одним мощным взрывом, а не серией небольших.

Исследование было опубликовано в русскоязычной версии "Журнала экспериментальной и теоретической физики". "Пока явной опасности нет, поэтому у нашей команды есть время доработать методику спасения нашей планеты от катастрофы", – заявил один из авторов исследования Владимир Юфа.

Также сообщается, что пять лет назад американские специалисты  предложили использовать лазер не для моделирования уничтожения астероидов, а для непосредственной борьбы с ними. Разработанная учеными технология могла бы получить энергию с помощью фотоэлектрической панели и "испарять" приближающиеся к планете космические объекты с помощью мощного лазерного луча. Однако подобная технология потребовала бы создания на орбите Земли конструкции невиданных масштабов.

Автор: Михаил Вштанов16 марта 2018, 14:01

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