Миру угрожает разрушительная война из космоса
Призыв США к развертыванию Космического корпуса обостряет состязание между Соединенными Штатами, Китаем и Россией в космосе. Это может вызвать самые плачевные последствия.
Запущенные в космос аппараты различного назначения способны засорить орбиту и привести к невозможности использования околоземного пространства. А любое уничтожение военного объекта одной из стран может быть воспринято как акт агрессии. И тогда, по мнению экспертов, войны не избежать.
Кроме того, уже существуют проекты по уничтожению космических аппаратов вероятного противника на орбите, сообщает Wired. Ряд неправильных решений и отсутствие постоянной коммуникации в данном вопросе между государствами грозят масштабными боевыми действиями на земле.
Ранее генерал армии США Дэвид Барно и ученый Нора Бензаэль из Американского университета назвали факторы, которые в будущей войне могут обеспечить преимущество одной из сторон. Эксперты считают, что составляющими успеха станут космические и компьютерные технологии, искусственный интеллект и робототехника.
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