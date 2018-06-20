Определен победитель в третьей мировой войне
В частности, составляющими успеха станут космические и компьютерные технологии, искусственный интеллект и робототехника. Такие технологии в прошлых глобальных конфликтах почти не использовались.
По словам специалистов, даже не имеющие опыта масштабных боевых действий страны, которые обладают высокотехнологичным оружием, могут иметь преимущества перед ранее авторитетными военными державами. К тому же военная стратегия таких стран свободна от опыта прошлого, который может мешать в правильной оценке будущего, передает издание War On The Rocks.
Также Барно и Бензаэль упомянули и о роли так называемого икс-фактора. "Простое внесение изменений в современные системы и процессы ведения боевых действий может оказаться катастрофическим для противников", – считают американские эксперты.
Напомним, ранее на телевидении появились рекомендации россиянам по поводу выживания в условиях ядерной атаки. "Продуктовый набор Судного дня" состоит из риса, овсяной крупы, консервов, оливкового масла и сухого молока. Чтобы снизить воздействие радиации, понадобится йод, а для обеззараживания помещений и предметов рекомендуется прихватить с собой несколько литров хлорки.
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