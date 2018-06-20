Определен победитель в третьей мировой войне

Генерал армии США Дэвид Барно и ученый Нора Бензаэль из Американского университета назвали факторы, которые в будущей войне могут обеспечить преимущества одной стороне над другой. Эксперты считают, что победа не обязательно будет за страной, которая ранее имела успехи в военном деле.



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