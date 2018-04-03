Геолог шокировал заявлением о неизбежности конца света
Планета-гигант под действием огромной гравитации может спровоцировать мощные землетрясения и цунами на Земле, что приведет к концу света, убежден геолог Итан Троубридж. По его словам, NASA знало о ее приближении еще 30 лет назад и вместе с другими государственными органами вступило в заговор, чтобы скрыть существование потенциальной опасности от людей. "Нам было поручено проверить, является ли последнее глобальное изменение климата Земли действием этого небесного тела", – заявил ученый. По его мнению, эта информация строго засекречена, а документы раздроблены на множество фрагментов, чтобы работающие с ними специалисты не могли понять суть этих данных, передает издание Daily Star.
Многие исследователи утверждают, что внушительная часть жителей нашей Вселенной просто не осознает, что происходит с их планетой. По мнению экспертов, Земля, Солнце и вся Солнечная система все сильнее подвержены влиянию приближающейся опасности. "Нибиру заставляет нашу Землю раскачиваться и дрожать от более интенсивных землетрясений и продолжительной вулканической активности", – говорят ученые.
Мощное землетрясение уже поразило Японию, Тайвань и Гуам, и сейсмологи предупреждают, что это далеко не конец – мир ждет более страшный катаклизм. Исследователи, занимающиеся вопросами Нибиру, указывают на "ослабление и нарушение магнитного поля" Земли.
Ранее ученые оценили, что магнитное поле, которое защищает нашу планету, ослабело примерно на 15% за последние 200 лет. По их версии, это может являться признаком того, что магнитные полюсы нашей планеты однажды полностью перевернутся.
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