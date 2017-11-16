Москвичей напугали ледяным апокалипсисом

Столицу ждет резкое похолодание. Оно принесет ледяной дождь и гололед.

Во второй половине дня 16 ноября температура начнет резко падать: с +3...+4 градусов до 0...-1. Морось, которая не переставая льется с неба, сначала замерзнет, а после превратится в снег. Залитые водой улицы застынут, и гололед парализует город, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Многим москвичам уже пришло срочное предупреждение: столичное отделение МЧС предостерегает водителей и рекомендует им вообще не садиться за руль, а передвигаться на общественном транспорте. Если кому-то придется выехать в город на машине, то ведомство просит автомобилистов быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим.

Отметим, что синоптики опровергли это сообщение. Как передает телеканал "360", никакого "ледяного апокалипсиса" специалисты не ждут. "В Москве +3...+4 градуса. Постепенно температура будет понижаться. Не знаю, кто это пишет, да, к утру местами будет гололедица. А разговоры об апокалипсисе – это журналистские примочки", – заявил Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды "Фобос".

Его мнение разделяет начальник ситуационного центра федеральной службы "Росгидромет" Юрий Варакин. Синоптик рассказал, что для образования ледяного дождя необходима минусовая температура, которой в Москве в ближайшее время не предвидится. "Да, идут смешанные осадки. Но так как температура у нас сейчас, по последним данным, на юге области, четыре и выше градусов, а в Москве – три градуса, прогноз пока положительный", – заявил Варакин.