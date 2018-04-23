В космосе обнаружили гигантского ангела

Технологии Космос Новинки iPhone Интересное

Самое читаемое

Собчак откровенно о разрыве с ворчуном Виторганом
Кобзона похоронят рядом с матерью
Губастенькую дочь Волочковой обвинили в похабщине
Неадекватный Дюжев спровоцировал новый скандал
Звезда ТНТ скоропостижно скончалась
партнеры
Понедельник 23 апреля
Лента новостей
19:20
Скончался бывший гитарист "Сектора газа"
19:14
До кучи: Украина "утопила" нетронутых актеров сериала "Сваты"
19:04
Почему русские уезжают из США
18:46
Гроссмейстер умерла от рака в 42 года
18:36
Под перевалом Дятлова могут найти секретный химзавод
18:01
В Армении назначили врио премьер-министра
17:53
Госдума займется укреплением партнерства власти и бизнеса
17:41
Пранкеры Вован и Лексус вытянули правду о яде для Скрипалей
17:25
В школе на юге Москвы на учеников рухнул потолок
17:07
В Домодедово самолет столкнулся с буксировщиком
16:48
Марина Зудина вышла в свет после смерти Олега Табакова
16:34
Путин отчитал Макрона за пакость России
16:27
Любовница беременна от оскорбленного мужа Дайнеко
16:24
Что должна делать Россия с армянским майданом
16:21
Сколько нужно россиянину для счастья
16:20
Приказано уничтожить: россиян лишают памяти об умершем Марьянове
16:13
Жди "Ревизорро": народ посмеялся над новым рестораном Бузовой
16:08
Володин осмотрел завод СПГ на Ямале
16:00
Что станет с рабочим кабинетом Табакова при Женоваче
15:47
На западе Москвы мужчина начал стрельбу с крыши дома
15:44
Уроды отбили высокие зарплаты у красавцев
15:25
Народный гнев смел премьера Армении
15:20
К чему снится ураган
15:15
Что выдает ваш возраст
15:13
Кейт Миддлтон родила третьего ребенка
15:08
Эволюция осознания: человек и страна в поисках пути
14:59
Сын миллиардера оказался самым бесполезным хоккеистом сборной России
14:54
Реновацию обеспечат лучшими стройматериалами
14:52
Зудина расплакалась перед новым худруком МХТ имени Чехова
14:42
Галкин и Пугачева серьезно пострадали от урагана
14:39
Благотворительный Забег 5275 состоялся в Москве
14:28
В Киеве обворовали иностранного посла
14:20
Подросток выжил после удара током в 27 тысяч ватт
14:18
Поссорившийся с мамой школьник в одиночку улетел на Бали
14:13
Красавица Навка: У нас пополнение
14:04
Порошенко решил принести Крым в жертву
14:00
"Ты женщина или мужчина?": певицу Лолиту не узнали на границе
13:56
Денег нет: россиян снова попросят раскошелиться
13:53
Стюардесса ушла в порно и стала меньше болеть
13:50
Лепс: Я самый богатый артист в России!
13:31
Названы главные признаки быстрого старения у женщин
13:28
Разъяснения Центробанка по "Югре" подвергли критике
13:19
В Москве известного певца обвинили в избиении школьника
13:14
Тяжелый недуг заставил Дубцову покинуть Россию
13:14
Пожар на кожевенном заводе под Новгородом сняли на видео
13:01
Под Петербургом рецидивист зарезал парализованного друга
13:01
На Ямале обсудят реализацию крупных инвестпроектов
12:57
Протесты в Армении разгорелись с новой силой
12:47
Известная певица опозорилась на сцене (видео)
12:43
Фестиваль Photobookfest 2018 открылся в Москве
12:40
Пьяный курганец выбросил собаку с третьего этажа на глазах у ребенка
12:36
Похорошевшая Цымбалюк-Романовская спрятала живот за широким пальто
12:29
Пойманный на допинге Крушельницкий взбесил ценами на личные тренировки
12:09
Виктор Рыбин высказался об унижениях сына за деньги
12:09
Вернувшаяся в Россию Понаровская изменилась до неузнаваемости
12:07
Директор спортклуба попался на слежке за школьницами в туалете
11:59
Больной раком актер показал новую возлюбленную после развода
11:46
Найден лучший способ сохранить психику ребенка
11:38
Муж о переезде затравленной Повалий из Киева в Москву
11:32
Раздетая Анисина покормила новорожденного ребенка (фото)
11:32
Пелагею прокляли после выходки на Первом канале
11:30
Николаев показал очаровательную внучку Высоцкого
11:20
Горящий лесозавод под Красноярском попал на видео
11:10
В Москве асфальтовый каток раздавил рабочего
11:03
Очевидная глупость: в Британии назвали нового "отравителя" Скрипаля
11:02
На юге Волгограда в мусоропроводе нашли мертвого младенца
10:55
Популярные интернет-магазины уходят из России
10:55
Из ЦУМа во время пожара вывели 90 человек
10:51
После бури москвичам пообещали хорошую погоду
10:45
Кейт Миддлтон со схватками экстренно госпитализировали
10:32
Возмущенный Расторгуев грязно ответил на нескромный вопрос
10:28
Валерия не позвала сына на свой праздник
10:12
Женщин возбудили голые мужские ноги в шлепках
10:10
В самолете искали террориста из-за слов пассажира о молитве
10:00
На Урале в почерневшей реке массово умирает рыба
10:00
"Вальпургиеву ночь" поставили на сцене Театра на Юго-Западе
09:48
Москва дала жесткий ответ на хамский ультиматум Вашингтона
09:47
Юная красавица-дочь Славы показала упругую грудь
09:42
Пострадали дети: В жилой дом в Челябинске бросили коктейль молотова
09:38
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку за пролитый суп (видео)
09:32
В детском лагере под Новосибирском произошел крупный пожар
09:32
Польша "пугает" Россию оружием 40-х годов
09:23
Под Москвой ревнивец убил полицейского
09:12
Вскрылись данные о запретной связи известного актера и его внучки
09:11
У части россиян резко подскочит зарплата в 2018 году
08:54
Не зря скандалил: фильм Козловского произвел фурор
08:51
Россию наотрез отказались возвращать в "большую семерку"
08:40
Раскрыт секрет инаугурации Путина
08:25
Бедная Клава: Волочкова готова обучить маленькую внучку Пугачевой
08:20
Едины с Россией: Церковь поставила Порошенко на место
08:08
Запад загнул Украину в любимую позу
07:52
Астрологический прогноз с 23 по 29 апреля
19:49
Джигурда ошарашил заявлением о свадьбе
19:20
Крутой пошутил над "исконно русским" именем мужа Валерии
17:57
В Подмосковье угнали иномарку за 2,8 миллиона
17:41
Хитрый Макрон извивается ужом перед Путиным
16:52
В Петербурге умер писатель Евгений Звягин
16:34
Валерия простила грубиянку Волочкову
16:05
У самолета во время рейса из-за тряски выпал иллюминатор
15:45
Киркоров откровенно о тяжелой утрате
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Ведущая "Давай поженимся!" с плоским задом показала любовника
Гордецу Шепелеву грозит страшная болезнь
"Губы пельменистые": красавчика Галкина спустили с небес на землю
Кудрявцеву перекосило после откровений Распутиной
Самойлова сделала неожиданное признание перед "Евровидением"
Похорошевшая Цымбалюк-Романовская спрятала живот за широким пальто
Hi-tech

В космосе обнаружили гигантского ангела

Кадр из фильма "Легион"
Неопознанный космический объект, внешне напоминающий гигантского ангела, был недавно выявлен на архивных фото, которые сделали аппараты NASA. Его размеры, по подсчетам экспертов, превышают миллионы километров.
прочитано 1822 раза

Как сообщили уфологи, этот объект был найден на старых снимках американского аэрокосмического агентства. Видео с набором кадров, на которых предположительно запечатлен Нибиру, появилось на YouТube-канале пользователя myunhauzen74. "НЛО в виде ангела найдено в пределах нашей солнечной системы", – утверждается в подписи к материалам.

ПО ТЕМЕ

Американский астронавт шокировал правдой об НЛО

Военные опубликовали видео с перехватом НЛО

По словам автора публикации, обнаруженные на снимках объекты реальны. Более того, заверения представителей NASA о том, что это лишь битые пиксели, якобы являются обманом.

Исследователи уверены, что пыль попросту не может складываться в настолько сложные геометрические фигуры. Они утверждают, что рядом с Солнцем постоянно находится огромное количество НЛО, многие из которых добираются до раскаленной поверхности самой звезды.

Ранее американский астронавт Базз Олдрин, который был пилотом лунного модуля во время миссии "Аполлон-11", развенчал миф об увиденном им НЛО. По словам Олдрина, он никогда не замечал ничего, что можно было принять за неопознанный космический объект.

До этого ложную информацию начала распространять американская пресса. В своих статьях журналисты писали, будто Олдрин всегда утверждал, что на пути к Луне ему встретилось НЛО.

Автор: Михаил Вштанов23 апреля 2018, 14:23

комментарии

Политика

Народный гнев смел премьера Армении
Порошенко решил принести Крым в жертву
Москва дала жесткий ответ на хамский ультиматум Вашингтона
Россию наотрез отказались возвращать в "большую семерку"

Шоу-бизнес

Машков объявил новое название театра Табакова
Любовница беременна от оскорбленного мужа Дайнеко
Приказано уничтожить: россиян лишают памяти об умершем Марьянове
Что станет с рабочим кабинетом Табакова при Женоваче

Проишествия

В Москве известного певца обвинили в избиении школьника
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку за пролитый суп (видео)
Опубликовано видео из самолета со взорвавшимся в воздухе двигателем
Украинские депутаты устроили бои без правил после прямого эфира (видео)

Lifestyle

Не зря скандалил: фильм Козловского произвел фурор
Николаев показал очаровательную внучку Высоцкого
Крутой пошутил над "исконно русским" именем мужа Валерии
Почему Нина Дорошина умирала в полном одиночестве
Шоу-бизнес

Красавица Навка: У нас пополнение

Фигуристку поздравляют с радостным событием
Шоу-бизнес

Зудина расплакалась перед новым худруком МХТ имени Чехова

Машкову пришлось отпаивать вдову водой
Шоу-бизнес

Галкин и Пугачева серьезно пострадали от урагана

Юморист сообщил об этом в соцсетях
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон родила третьего ребенка

В семье герцогини пополнение

Гороскоп

Астрологический прогноз с 23 по 29 апреля
Напугавшей своим видом Апиной нашли оправдание
Совет на выходные
Обросший скандалами Козловский готовится бежать из России

Фоторепортажи

Больной раком актер показал новую возлюбленную после развода
Смертоносный ураган прошелся по Москве
Какой запомнилась звезда фильма "Любовь и голуби" Нина Дорошина
50-летняя Ольга Кабо оказалась красивее молодой иностранной актрисы

Спорт

Пойманный на допинге Крушельницкий взбесил ценами на личные тренировки
Игрок "Зенита" забил прямым ударом с углового (видео)
Олимпийская чемпионка Слепцова родила ребенка
Англия добивает Россию бойкотом ЧМ-2018

Регионы

Пьяный курганец выбросил собаку с третьего этажа на глазах у ребенка
Грязь и ложь: больной Тулеев сделал важное заявление
Зверское убийство на вечеринке в Ульяновске попало на видео
Безумные регионы: В Татарстане женщина кастрировала мужа за частые домогательства
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru