Миссию на Марс признали смертельно опасной
Планы межпланетных путешествий под угрозой. Обеспокоил ученых анализ данных, полученных CRaTER – прибором, расположенным на борту автоматической станции Lunar Reconnaissance Orbiter. Аппарат оценивает вредное воздействие космических лучей и солнечной радиации.
Исследователи из Университета Нью-Гэмпшира в США выяснили, что воздействие радиации на астронавтов серьезнее, чем считалось ранее. Излучение, источниками которого являются объекты за пределами Солнечной системы, становится более интенсивным.
Причина – в снижении солнечной активности, в результате чего солнечный ветер менее эффективно отражает космические лучи. Доза возможного облучения, которую получат участники экспедиции на Марс, повысится на 30%, пишет Phys.org.
Супер!!! ��Путешествие по поверхности Марса— Гуинплен (@leiurusbite) 8 марта 2018 г.
Специалисты из Европейского космического агентства создали на основе снимков марсианской поверхности увлекательное видео, имитирующее туристическую поездку по руслу высохшего 4 млрд лет назад водного протока Mawrth Vallis.#космос #марс pic.twitter.com/1rH14JJTGH
Вопрос о том, насколько человечество готово к покорению Красной планеты, давно вызывает споры среди экспертов как в России, так и за рубежом. В числе основных угроз для здоровья специалисты называют космическую радиацию и чрезмерно долгое нахождение в невесомости. Кроме того, безопасные в обычных условиях микроорганизмы могут стать вредными для ослабленного долгим перелетом иммунитета.
Тем не менее Россия планирует запускать беспилотные, а затем и пилотируемые корабли к Луне и Марсу. Как рассказал глава государства Владимир Путин в фильме Андрея Кондрашова, запустить миссию в сторону Красной планеты планируется уже в 2019 году.
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