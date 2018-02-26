Названа дата начала колонизации Марса

Британский астронавт Тим Пик заявил, что уже через 20 лет человечество покорит Марс. По мнению ученого, это станет возможным благодаря разработкам основателя компании SpaceX Илона Маска, а именно его работе над сверхтяжелой ракетой-носителем Falcon Heavy.



прочитано 459 раз