Огромный НЛО засняли на видео
На сей раз предметом изучения для представителей неземной цивилизации стала погода. Над Бостоном разразилась снежная буря, а вскоре в небе завис огромный летательный аппарат.
Странный объект, плывущий в воздухе над трассой, заметили автомобилисты. Это был корабль внушительных размеров, внешний вид которого соответствовал классическим представлениям об НЛО. Объект медленно двигался из стороны в сторону, изучая местность.
Видео собрало в сети множество комментариев. Скептики утверждают, что ролик – подделка. Закаленные в сетевых боях уфологи со стажем пока воздерживаются высказывать свое мнение.
Ну а авторы видео решили подогреть интерес любителей непознанного – и опубликовали еще один ролик. Тот же инцидент – но с другого ракурса. Уфологи пока чешут в затылке.
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