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Hi-tech

Огромный НЛО засняли на видео

Кадр youtube.com
Настоящее нашествие НЛО отмечается в США – если судить по тому их количеству, которое попадает на видео. Очередной визит зафиксирован в Бостоне, который, видимо, стал Меккой для инопланетян.
прочитано 239 раз

На сей раз предметом изучения для представителей неземной цивилизации стала погода. Над Бостоном разразилась снежная буря, а вскоре в небе завис огромный летательный аппарат.

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Странный объект, плывущий в воздухе над трассой, заметили автомобилисты. Это был корабль внушительных размеров, внешний вид которого соответствовал классическим представлениям об НЛО. Объект медленно двигался из стороны в сторону, изучая местность.

Видео собрало в сети множество комментариев. Скептики утверждают, что ролик – подделка. Закаленные в сетевых боях уфологи со стажем пока воздерживаются высказывать свое мнение.

Ну а авторы видео решили подогреть интерес любителей непознанного – и опубликовали еще один ролик. Тот же инцидент – но с другого ракурса. Уфологи пока чешут в затылке.

Автор: Андрей Евлампиев14 марта 2018, 12:15

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